Premierul ceh miliardar, Andrej Babis, a fost înlăturat de la putere

Acest lucru le va da posibilitatea să-l înlocuiască pe Babis și cele două partide aliate, care nu au mai trecut pragul electoral. Babis, în vârstă de 67 de ani, s-a confruntat cu un val de critici în campanie, fiind acuzat de proasta gestionare a pandemiei de coronavirus, creșterea datoriilor și administrarea propriilor interese de afaceri. El a negat toate acuzațiile. „Avem o șansă să stopăm creșterea datoriilor și să rămânem parte a Europei democratice”, a declarat liderul „Împreună”, Petr Fiala, 57 de ani, fost lector de științe politice și rector la universitate, potrivit Reuters. După numărarea a 99,7% din secțiile de votare, coaliția „Împreună” are 27,72% din voturi, „ANO” - 27,20%, iar „Pirații/Primarii” - 15,54%. „Opoziția democrată are majoritatea și asta înseamnă sfârșitul dominației lui Andrej Babis”, a declarat liderul grupării Pirații/Primarii, Ivan Bartos. Partidul Comunist, care a susținut guvernarea minoritară a lui Babis în ultimii 4 ani, nu a mai intrat în parlament, pentru prima oară de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Celălalt partener al actualului premier, Social Democrații, se află, de asemenea, sub pragul electoral. Andrej Babis, om de afaceri cu businessuri în mai multe domenii, are o avere estimată de Forbes la 3,4 miliarde de dolari.





În urma alegerilor parlamentare din Cehia, coaliţia de opoziţie de centru-dreapta „Împreună” a învins partidul „ANO” al premierului Andrej Babis, anunţă Reuters, care califică rezultatul drept o surpriză. Coaliția câștigătoare s-a angajat să formeze un nou guvern împreună cu alte formațiuni cu care va avea majoritatea în parlament. Coaliția Împreună și celălalt grup al opoziției, format din Partidul Piraţilor şi Partidul Primarilor, vor avea împreună 108 din cele 200 de locuri ale camerei inferioare a parlamentului, potrivit unui calcul al televiziunii cehe, mai scrie Reuters.