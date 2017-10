Premierul bulgar Boiko Borisov a anunţat în parlament demisia guvernului

Premierul bulgar Boiko Borisov a anunțat în parlament demisia guvernului

Premierul bulgar Boiko Borisov a anunțat, ieri, în parlament demisia guvernului său, în urma protestelor din ultimele zile.În aceste condiții, cel mai probabil vor fi organizate alegeri anticipate în aprilie. În mod normal, alegerile parlamentare erau programate pentru luna iulie, dar în ultimele zile țara a fost cuprinsă de proteste sociale de amploare.Potrivit ultimelor sondaje de opinie, partidul GERB, de centru-dreapta, al premierului Boiko Borisov și-a pierdut o mare parte din susținători și în prezent are șanse egale cu socialiștii fostului premier Ser-ghei Stanișev.Aproximativ 100.000 de persoane din peste 35 de orașe au participat, dumini-că, la cele mai ample acțiuni de protest din ultimii 16 ani din Bulgaria. Pentru prima dată după iarna lui 1996, când valul de proteste a dus la de-misia guvernului socialistului Jan Videnov, artere rutiere și intersecții importante din întreaga țară au fost blocate, duminică, de protestatari nemulțumiți față de creșterea facturilor la energie electrică. Organizatorii protestelor au acordat guvernului un ultimatum de o săptămână pentru a le fi satisfăcute revendicările.Principala revendicare a protestatarilor a fost renaționalizarea celor trei societăți de distribuire a energiei electrice, deținute în prezent de companiile cehe CEZ și EnergoPro și cea austriacă EVN. Protestele continuă de mai bine de o săptămână, transformându-se din acțiuni sociale în manifestații antiguvernamentale.În seara zilei de luni, câteva mii de protestatari au manifestat pe străzile marilor orașe, cerând demisia premierului Boiko Borisov. La Sofia, s-a ajuns la ciocniri între mulțimea de manifestanți și poliție, fiind rănite 11 persoane. Alte 11 au fost reținute de forțele de ordine.Borisov a încercat să reducă tensiunea socială prin demiterea ministrului de finanțe Simeon Diankov. Demisia lui Diankov, care ocupa și funcția de vicepremier, a fost prezentată luni, dar nici asta nu a oprit protestele. Marți, Parchetul din Bulgaria a anunțat că va recomanda revocarea licenței societății de distribuire a energiei electrice CEZ.v v vNăscut în 1959, în localitatea Bankia, într-o familie cu tatăl polițist și mama învățătoare, Borisov a lucrat în poliție până la căderea regimului comunist. În anul 1990, Borisov a părăsit sistemul poliției pe motiv că nu vrea să renunțe la calitatea de membru al Partidului Comunist Bulgar. Un an mai târziu, el a întemeiat o companie de securitate și a lucrat ca gardă de corp a fostului dictator comunist Todor Jivkov și a fostului rege Simeon al II-lea. Grație lui Simeon, Borisov intra în politică în 2011, fiind numit secretar de stat la Ministerul de Interne, în timpul guvernului condus de fostul monarh. În aceeași perioadă, deținătorul centurii negre la karate și fost antrenor al lotului național la acest sport își câștigă popularitatea printr-un comportament direct și un limbaj de cartier, fiind însă acuzat des de populism. În 2005, la scurt timp după instalarea executivului condus de Serghei Stanișev, Borisov și-a dat demisia de la Ministerul de Interne, iar în toamna aceluiași an a fost ales primar al capitalei bulgare, Sofia. Un an mai târziu a întemeiat partidul Cetățenii pentru o Dezvoltare Europeană a Bulgariei (GERB), care are un program de dreapta, în pofida trecutului comunist al liderului său.