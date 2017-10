Premieră! Un tribunal a acordat despăgubiri unei persoane care a dezvoltat o tumoare cauzată de folosirea excesivă a telefonului mobil

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În acest caz, o instanță din orașul Ivrea (regiunea Piemonte) a stabilit că angajatul trebuie să primească despăgubiri din partea Institutului Național italian pentru Asigurări în caz de Accidente de Muncă și Boli Profesionale (INAIL), potrivit ziarului La Repubblica și agenției de presă Adnkronos.„Pentru prima dată în lume, o sentință de prim grad a recunoscut o legătură cauzală între folosirea excesivă a telefonului mobil și o tumoare cerebrală”, au declarat avocații victimei, Renato Ambrosio și Stefano Bertone.Victima este un angajat în vârstă de 57 de ani care a folosit telefonul în interes de serviciu, timp de 15 ani, peste trei ore pe zi, și a fost diagnosticat în 2010 cu o tumoare benignă care i-a creat o dizabilitate permanentă. Tribunalul din Ivrea a condamnat INAIL la plata unei indemnizații permanente acestui angajat.„Este o sentință extrem de importantă; faptul că se recunoaște o cauză oncogenă în câmpurile electromagnetice generate de telefoane mobile este un semn că avansează cunoștințele științifice. Telefonul mobil este un dispozitiv tehnologic care emite unde electromagnetice de frecvență înaltă, aparatul fiind utilizat zilnic de peste 40 de milioane de italieni. De aceea, este important ca toată lumea să fie la curent cu riscurile. Este important să fie analizată problema și fie luate contramăsuri”, a argumentat avocatul Stefano Bertone, citat de agenția Adnkronos.Angajatul Telecom care s-a îmbolnăvit de neurinom al nervilor cranieni, Roberto Romeo, speră că sentința în cazul său va fi de ajutor și altor persoane.„Timp de 15 ani, am avut nenumărate convorbiri telefonice, de 20-30 de minute, acasă, în mașină. Am început să am senzația permanentă de ureche înfundată, nu mai auzeam bine. În anul 2010, am fost diagnosticat cu o tumoare. Acum, nu mai aud nimic cu urechea dreaptă pentru că mi-a fost eliminat nervul acustic”, a precizat el.