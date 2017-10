Prăpăd în judeţ, după furtuna de marţi seara

Prăpăd în județ, după furtuna de marți seara

Furtuna de marți seara a făcut ravagii în județul Constanța. Drumurile au fost blocate de copacii și de stâlpii de electricitate doborâți de vânt, mai multe localități au rămas fără curent electric, iar zeci de gospodării au fost devastate. Printre cele mai afectate localități se numără Coslugea, Canlia, Oltina, Gârlița, Seimeni. Case fără acoperiș și pereți surpați la Coslugea „A fost prăpăd. N-am mai văzut așa ceva de când suntem” - povesteau, ieri, îngroziți, locuitorii din satul Coslugea, comuna Lipnița. Marți seara, au crezut că a venit sfârșitul lumii. Dintr-o dată, vântul a început să șuiere cu putere și a devastat tot ce i-a ieșit în cale. Furtuna nu a durat mai mult de câteva minute. În urmă, prăpăd: zeci de copaci doborâți, acoperișuri devastate, geamuri sparte, garduri distruse. „Am crezut că a venit sfârșitul lumii” La intrarea în sat, zeci de copaci au fost smulși din rădăcini. Pe drum, căruțele mișună. Oamenii cară lemne de zor. Dacă tot a fost prăpăd, măcar să se aleagă și ei cu ceva! Vântul încă șuieră cu putere. E soare, iar liniștea din sat e tulburată doar de șuierul sinistru și de câte un măgar care rage. Oamenii sunt încă îngroziți. Au avut o noapte de coșmar. „Stăteam la masă cu copiii când a început furtuna. Geamul a zburat dintr-o dată. M-am speriat, am luat fetițele și ne-am sprijinit de ușă. Într-o secundă, a zburat totul. Am crezut că a venit sfârșitul lumii”, povestește îngrozită Rădița Ion. Are cinci copii și acum, în prag de sărbători, a rămas fără acoperiș deasupra capului. Casa ei sărăcăcioasă e chiar la intrarea în sat. Pereții construiți din chirpici sunt spoiți cu pământ. Acoperișul a zburat. În curte, s-au adunat mai mulți oameni din sat. Discută. Încă nu le vine să creadă ce s-a întâmplat. În casă e pustiu. Într-una dintre cele trei camere zac aruncate pe jos câteva jucării. La intrare, nu mai există geamuri. Au fost smulse de furtună. „Dacă mai dura câteva minute, dărâma toată casa… Suntem tare necăjiți! Vai de Paștele nostru, n-o să mai avem nimic…”, spune, plângând, Rădița Ion. Sunt foarte săraci. Casa și-au construit-o din chirpici, cu mâna lor. Cele șapte suflete, dintre care cinci copii, trăiesc din 400 de lei, bani pe care capul familiei, Nicolae Dascălu, îi câștigă în fiecare lună. Lucrează la Ostrov. „Am venit aseară de la muncă și am găsit dezastru acasă. Nu mi-a venit să cred…”, povestește bărbatul. Nu are cine să-i ajute. A trecut primarul cu o comisie ca să evalueze pagubele. Oamenii au o speranță. „Poate cineva și-o face milă și de noi”, spun ei. Sărbători în sărăcie Fiecare vrea să-și spună păsul. Sărăcia îi doboară. „Veniți să vedeți la mine cum este. A căzut tot peretele”, ne spune un alt bărbat din localitate. Casa lui Gheorghe Mândrilă e ceva mai sus, pe partea stângă a șoselei. În fața casei, pe perete, în câteva cuie, stă prins doliul. „Mi-a murit femeia acum șase luni”, ne spune mâhnit bărbatul. Unul dintre pereți s-a surpat. „E jale mare, ce să mai zic. Aseară eram la un vecin. Am venit acasă și când a început furtuna eram în camera cealaltă. Am auzit o bubuitură, dar n-am știut ce s-a întâmplat. Când am venit aici, zidul căzuse”, povestește bărbatul. Camera rămasă cu trei pereți nu are mai mult de patru metri pătrați. Unul dintre paturi s-a prăbușit. A rămas în picioare doar soba. Bărbatul încă își păstrează curajul, deși casa în care stă, veche de mai bine de 50 de ani, e pe jumătate prăbușită. „Mâine mă duc să tai lemn de salcâm, să pun proptele și să o repar. Bine că mai am camere unde să stau”, ne spune Gheorghe Mândrilă. Toți oamenii din sat sunt îngroziți. Vasilica Dragomir a rămas și ea fără acoperiș. „Nu pot să-mi revin nici acum. Aseară eram în casă când a început prăpădul. Așa ceva n-am mai văzut decât la televizor”, povestește femeia. În sat, aproape 30 de case au fost devastate de furtună. Sunt case sărăcăcioase, vechi, con-struite din pământ. De altfel, în localitate sărăcia e stăpână, dar oameni s-au obișnuit cu traiul pe care îl duc. Beau apă din fântâni, lucrează cu ziua, iar uneori abia dacă au ce pune pe masă. Pentru mulți dintre ei, Paștele nu va mai fi un prilej de bucurie. Trebuie să-și repare casele. Până atunci, dorm pe la rude și vecini și așteaptă ajutor. Și-au pierdut speranța și au ajuns să creadă că până și Dumnezeu și-a întors fața de la ei. „Tot pe săraci îi lovește necazul”, spun oamenii din Coslugea. Zeci de localități lăsate în beznă de furtună Furtuna de marți seara a lăsat aproape 50 de localități din județ fără curent electric. Ieri, la ora 16.00, mai erau nealimentate cu energie electrică localitățile Urluia, Izvoare, Canlia, Satu Nou, Coslugea și Strunga. Primăria promite că va ajuta familiile sinistrate Autoritățile spun că familiile afectate de furtună vor fi ajutate. Ieri, o comisie formată din reprezentanți ai Primăriei Lipnița a evaluat pagubele din localitate. „Vom convoca o ședință extraordinară a consiliului local pentru deblocarea unor sume pentru ajutorarea familiilor sinistrate”, a declarat Ion Burcea, viceprimarul comunei Lipnița.