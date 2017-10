Poziţia Rusiei faţă de scutul antirachetă

1

devin sacaitori

duracii astia! Supraliciteaza puterea pe care o au si poate sa-i coste. Un scut comun nu e de lepadat -ca idee politica- dar cheia lansarii trebuie sa fie doar intr-o mina. Care sa si raspunda daca greseste. Iar rusii nu raspuind niciodata de faptele lor (sau de cuvintul dat; vezi tezaurele noastre sau "Republica" Moldova)... Dau vina pe altii. Deci, daca lasa decizia in mina americanilor, sigur, cu placere! Pe de alta parte, este foarte clar ca ele 12 rachete nu vor influenta -in nici un mod- un eventual conflict NATO/RUSIA. Rusii au cam 2000 de rachete. Plus cele de pe bombardierele strategice, submarine, etc. Dar cele 12 rachete de la Deveselu pot opri loviturile -reduse numeric- teroriste lansate de Ahmadinejad. Cred ca e timpul ca Rusia sa decida daca este cu NATO si reforma mondiala sau cu Al-Qaeda si Ahmadinejad. Asta e miza. Santajul lor este kaka/maka, pentru ca nu au cu ce-l sustine. Si diplomatic se fac de cel mai deplin maroniu...