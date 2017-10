Poveşti de dragoste la vârsta a treia

Povești de dragoste la vârsta a treia

În timp ce tinerii serbează iubirea pe data de 14 februarie, bătrânii așteaptă Dragobetele pentru a-și face declarații de dragoste. Vârstnicii din Căminul de Bătrâni Constanța nu au auzit de Valentine‘s Day. Bătrânii nu serbează ziua îndrăgostiților, spunând că asta este ceva americanizat. De-a lungul timpului, între bătrâni s-au legat prietenii. „Nu au fost căsătorii legale în azil, însă bătrânii locuiesc împreună și le merge foarte bine”, declară Doruța Giuglea, directorul Căminului de Bătrâni Constanța. Mărioara Săpunariu și Nicolae Tănase sunt doi bătrânei care locuiesc împreună în azil de șapte ani. Nu serbează ziua îndrăgostiților, însă se iubesc, se respectă și sunt alături la bine și la greu. Aici s-au cunoscut și, din 2001, locuiesc împreună. Și-au aranjat singuri camera și au grijă unul de altul. Pereții camerei sunt pline cu poze, fie ale foștilor soți, fie ale nepoților sau copiilor. „Sunt necăjit și bolnav, iar doamna are grijă de mine”, ne spune Nicolae Tănase. De când i-a murit soția, Mărioara îl ocrotește și este alături de el, astfel că de șapte ani nu s-au despărțit niciodată. Nici de sărbători nu au plecat la familie, la rude. „Nu am plecat niciodată, nu pot să-l părăsesc”, mărturisește bătrâna. Nicolae Tănase ne povestește: „În 2001 am venit aici, am luat feme-ia asta și m-am împerecheat pentru că aveam nevoie să mă îngrijească”. „Copiii ei mă respectă ca pe tatăl lor” Doamna Mărioara are șase copii și, după ce a trecut casa pe numele uneia dintre fete, a fost părăsită. „După ce am pus casa pe numele fetei mele Sânziana, după ce s-a văzut cu sacii-n căruță, m-a alungat”, ne spune suspinând bătrâna de 77 de ani. A stat un an la sora ei, doi ani la unul din băieți, un an la cealaltă fată. „Mi-a fost greu. După ce am fost din casă în casă, m-a luat o vecină din satul meu și am venit la căminul de bătrâni. Aici l-am cunoscut pe moșul meu”, povestește bătrâna. „Te duc la bine, nu te duc la rău”, acestea au fost cuvintele care au determinat-o pe Mărioara Săpunariu să vină la azil. Familia este de acord cu relația lor și îi vizitează frecvent. „De la copii vreau doar vorbă bună și sănătate. Copiii ei mă respectă ca pe tatăl lor”, ne mărturisește Nicolae Tănase. Se ceartă pe telecomandă Sunt fericiți, mulțumiți, se respectă și au grijă unul de altul. „Câte zile ‘om avea, avem de toate, mai ales că ne avem unul pe altul”, ne spune vârstnicul. Mai au și divergențe, așa cum se întâmplă în orice familie, însă se susțin: „Ne mai luăm de la televizor”, ne spune doamna. „Mie îmi plac politica și sportul, dar trebuie să te lași mai moale ca să fie bine și să te înțelegi”, ne povestește el. Cei doi nu au făcut nimic special de ziua îndrăgostiților, trăiesc fericiți, ca niște bătrânei și așteaptă Dragobetele, sărbătoarea oltenească, după cum spune vârstnicul, pentru a sărbători. Cel mai vârstnic bătrân are 94 de ani Căminul de bătrâni din Faleză Nord funcționează din 1977, are 250 de locuri, împărțite în camere cu două locuri sau garsoniere. Un vârstnic plătește 250 de lei pentru un loc într-o cameră cu două locuri și 290 de lei la garsonieră. „Adevă-rata sumă pe care o cheltuiește un vârstnic în căminul de bătrâni se ridică la 800 de lei, iar diferența este suportată de consiliul local”, a precizat Doruța Giuglea. Cel mai vârstnic bătrân are 94 de ani și se numește Constantin Tudorică. Directoarea ne spune că speră ca anul acesta căminul să intre în renovare. „Proiectul de renovare al căminului este aproape gata. Apoi trebuie ca primăria să facă licitația”, ne spune directorul. În cămin sunt patru medici pentru îngrijirea bătrânilor: un cardiolog, un fizioterapeut, un stomatolog și un medic generalist. Serviciile pe care le primesc bătrânii constau într-un oficiu pe fiecare nivel, unde au televizor, șah, table. În instituție sunt deschise: o frizerie, un cabinet stomatologice, trei cabinete fizioterapeutice, un cabinet cardiologic, o croitorie, o cameră de gardă, un spațiu pentru serviciul religios. Activitățile pe care le desfășoară aici constau în programe artistice, spectacole, cercuri de geografie, de poezie, literatură. De sărbători, vârstnicii pleacă acasă la rude sau rămân în căminul de bătrâni, unde li se asigură aceleași condiții ca și acasă. La zilele de naștere, conducerea le asigură un tort. Potrivit directorului, „Avem și familii aici. Prin regulamentul căminului, dacă ambii soți sunt în viață, nu avem voie să-i separăm”.