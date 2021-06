Povestea femeii care ar fi născut 10 copii este falsă

Povestea femeii din Africa de Sud care ar fi născut 10 copii la începutul acestei luni este falsă, a stabilit o anchetă oficială, citată de BBC. Niciun spital din provincia unde locuiește aceasta nu are în evidență o astfel de naștere. Mai mult, testele medicale arată că aceasta nici măcar nu a fost însărcinată recent. Femeia în vârstă de 37 de ani este ținută sub observație și va primi sprijin psihologic. Nu se cunosc motivele fabricării acestei povești. Site-ul de știri care a relatat primul despre sarcina extraordinară susține în continuare că nașterea este reală și că a avut loc în 8 iunie la spitalul din Pretoria. În plus, site-ul susține că personalul medical care neagă acest eveniment nu ar fi fost pregătit pentru nașterea celor zece copii și încearcă să-și acopere neglijența. Dar chiar presupusul tată al celor 10 bebeluși spune că încă nu și-a întâlnit copiii. El crede că totul este o farsă și le-a cerut oamenilor să nu mai doneze bani femeii.