Porturile Constanţa şi Odessa îşi dispută o investiţie de 5 miliarde de euro

Porturile Constanța și Odessa își dispută o investiție de 5 miliarde de euro

Unde va construi grupul austriac „Voest Alpine” viitorul combinat siderurgic de la Marea Neagră? În portul Constanța sau în zona Odessa (Ucraina)? Decizia privind amplasarea investiției de 5 miliarde de euro a fost amânată până în luna septembrie 2008, când se va trage linie și se vor compara avantajele și dezavantajele oferite de cele două amplasamente. Spinoasa problemă a mediului La București, Ucraina este considerată un concurent serios în acest proiect. Tocmai de aceea, Cabinetul Tăriceanu se face luntre și punte să-i aducă pe austrieci la Constanța. Septimiu Buzașu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor a primit sarcină din partea guvernului să răspundă la toate solicitările austriecilor. Negocierile dintre România si „Voest Alpine” durează de nouă luni. Austriecii au realizat un prim studiu de fezabilitate. S-au interesat de infrastructura și logistica existentă, de portul maritim, de accesarea fondurilor europene și naționale pentru realizarea construcției, de programele regionale de calificare, de posibilitatea încheierii parteneriatelor cu instituțiile școlare din zonă, pentru calificarea forței de muncă, de prețul terenurilor și legislația de mediu. Ultimul aspect pare a fi decisiv în înclinarea balanței către Constanța sau Odessa. Ucraina este mult mai tolerantă în privința mediului, în schimb România trebuie să se supună regulilor draconice ale UE. Legislația comunitară este din ce în ce mai aspră. Astăzi, ea permite o asemenea investiție, dar mâine ar putea-o interzice. De acest lucru sunt conștienți și austriecii, și primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Există temerea că în viitorul apropiat UE ar putea să impună scoaterea în afara granițelor sale a combinatelor siderurgice. Dar, dacă se va ajunge la o asemenea măsură, cu certitudine că vor fi vizate doar acele unități care nu îndeplinesc anumite standarde de mediu. Oare printre ele se va afla și combinatul „Voest Alpine”? Afaceri imobiliare Dacă va fi aleasă România, investiția va ocupa o suprafață de 1.000 ha de teren. Combinatul propriu-zis se va întinde pe o arie de 600 ha, din care 170 ha în portul Constanța, în zona fluvio-maritimă. Parcul logistic va ocupa 200 ha, iar restul este destinat construcției unui parc industrial. Agenții imobiliari au început să lucreze, deja, pentru grupul „Voest Alpine”, care a pus ochii pe terenurile din localitățile Cumpăna, Lazu și Agigea. Cum proprietarii din zonă țin la preț, austriecii au început să cârâie, sporind îngrijorarea premierului. „La astfel de proiecte, partenerii așteaptă o implicare a autorităților, în așa fel încât să facem distincție între ceea ce înseamnă un metru pătrat într-o zonă imobiliară și un metru pătrat pentru o investiție industrială. Terenul pentru investiții industriale nu are același preț cu ceea ce înseamnă terenul pentru investiții imobiliare. Este o problemă serioasă și trebuie să o tratăm cu anumită precauție, pentru că altfel, dacă o să se încerce să li se vândă terenul ca pentru construcția unui mall sau de apartamente, o să se ducă să își caute terenul în altă parte” – declara, recent, Tăricea-nu. Dar cine poate obliga un proprietar să vândă pământul ieftin, de dragul lui „Voest Alpine” și al interesului național? Statul are dreptul să decidă doar în privința domeniului por-tuar. Acesta se află în proprietatea Ministerului Transporturilor și este concesionat Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. În cazul terenului solicitat de „Voest Alpine”, există mai multe soluții. Astfel, se poate recurge la subconcesionarea de către administrație, spune directorul general adjunct Gheorghe Iorov, sau la concesionarea directă către compania austriacă. Reversul medaliei Amânarea deciziei pune în încurcătură administrația portului Constanța. În zona fluvio-maritimă sunt programate mai multe investiții majore, finanțate din fonduri europene și aflate în diferite faze de accesare, afirmă Iorov. Este vorba de dezvoltarea rețelei feroviare, de podul peste canal, care face legătura cu șoseaua de centură și autostradă, de construcția platformelor de lucru și a drumurilor, de podul și viaductul de legătură cu insula artificială. Toate au fost înghețate. Dacă austriecii aleg Constanța, unele dintre ele pică, celelalte vor trebui modificate substanțial. Avantajele uriașe aduse de viitorul combinat merită, însă, deranjul. El va asigura o creștere de trafic, în portul Constanța, de 21 milioane tone – spune Gheorghe Iorov. În prezent, se derulează un volum de circa 58 milioane tone pe an. „Voest Alpine” va asigura importuri de minereu și cărbune de 14 milioane tone și exporturi de produse finite, cocs și zgură de 7 milioane tone. Traficul pe canal și Dunăre va crește semnificativ. Transportatorii și administrația portuară vor avea de câștigat. Vor profita firmele de construcții și lucrătorii din acest sector, căci în perioada realizării investiției se vor crea 12.000 – 14.000 locuri de muncă. Când combinatul va intra în funcțiune, circa 5.000 de lucrători calificați vor avea locuri de muncă bine plătite. Nu trebuie omis un alt fapt important. Combinatul va mări zestrea energetică a României. El este proiectat pentru un consum de circa 800 Mw pe an, cantitate ce depășește producția unui grup de la Cernavodă, spune Iorov. De aceea, el va avea propria centrală energetică. Combinatul va da impuls industriilor și serviciilor din întregul județ, iar bugetele locale și cel de stat vor obține venituri uriașe. Dar toate aceste avantaje materiale ar putea să nu conteze deloc dacă prețul plătit pentru ele este poluarea mediului. Austriecii vor să ne convingă că dețin tehnologii performante, care nu au nimic comun cu epoca coșului de fum. Dacă e așa, de ce se tem de exigențele legislației UE, de ce privesc spre Ucraina, care e mai permisivă în probleme de mediu?