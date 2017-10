Portul Constanţa, rampă de lansare pentru candidaţii la parlamentare

Portul Constanța, rampă de lansare pentru candidații la parlamentare

Alegerile parlamentare din această toamnă care, pentru prima dată, se vor desfășura în sistemul votului uninominal presupun, și în județul Constanța ca, de altfel, și în restul țării, o pleiadă de candidați care mai de care mai „pătrunși” de dorința de a „propovădui” binele națiunii. Astfel, candidații la fotoliile de senatori și deputați fac un pas în față în vederea câștigării unui mandat, fără însă a ține cont nici de deficitul de notorietate pe care îl au, nici de faptul că sunt departe de ceea ce am putea numi un „om politic de carieră”. Liberalii și pedeliștii constănțeni și-au desemnat din timp aspiranții la alegerile generale din toamna acestui an și, mai mult decât atât, ei și-au fixat și scorurile pe care doresc să le înregistreze partidele din care provin. Dacă liberalii țintesc, potrivit vicepreședintelui Puiu Hașotti, trei mandate de deputați și unul de senator, democrat-liberalii constănțeni aspiră la patru de deputați și unul, eventual două de senator. Interesant de remarcat e însă faptul că atât lista de candidați a PNL- ului, cât și aceea a PD-L- ului îmbină nume de politicieni care au o oarecare tradiție în activitatea parlamentară cu nume care sunt mai puțin sau chiar deloc cunos-cute de electoratul constănțean. Totodată, se remarcă o evidentă tendință de evitare a colegiilor uni-nominale din municipiul Constanța, „greii” formațiunilor politice orientându-se mai degrabă spre elec-toratul din județ care, fără îndoială, poate fi convins și influențat mai ușor și care, de asemenea, are o percepție distinctă a omului politic. Concret, liberalul Puiu Hașotti și pedelistul Dorel Onaca au preferat candidaturi pe colegiile din județ, cel dintâi optând pentru colegiul cu numărul 1 la Senat, cel din urmă alegând colegiul 2, tot la Senat. De remarcat este că aspiranții la colegiul cu numărul 4 la Senat, atât din partea PNL, cât și din partea PD-L sunt persoane care au sau care au avut de a face cu Administrația Portului Constanța. Astfel, peneliștii merg pe mâna lui Constantin Matei, directorul general al APC, în timp ce, din partea pedeliștilor candidează pe acest colegiu chiar liderul Organizației Județene, fost director al aceleiași APC, Mircea Banias. Tot din mediul portuar provin și deputatul PD-L Laurențiu Mironescu, și el, fost director al Administrației Portului Constanța, dar și Adrian Bratu, actualul director comercial al APC. Cei doi candidează pe colegiul cu numărul șapte la Camera Deputaților. Dacă cel dintâi se bucură însă de o oarecare notorietate în politica locală (el fiind și fost președinte al Organizației Municipale a PD-L Constanța), nu același lucru se poate spune și despre penelistul Bratu, care și-a preluat de curând funcția de consilier județean. Ovidiu Cupșa, director al Administrației Canalelor Navigabile candidează, și el, pentru un mandat în Parlamentul României, mai exact, pentru un fotoliu de senator. Contracandidatul său pe colegiul 2 de la Senat este senatorul PD-L Dorel Onaca, fost aspirant la funcția de edil al municipiului Constanța. Din categoria „no name“în politică… Pedeleștii constănțeni susțin însă și candidați mai puțin cunos-cuți în spațiul public, așa cum este exemplul lui Daniel Florea, democrat-liberal care, deși ceva mai târziu înscris pe listă, dă din coate pentru un loc în Senat, pe colegiul cu numărul 3. Contracandidatul său este penelistul Marius Enescu, șeful Autorității de Sănătate Publică Constanța, personaj care, la fel ca pedelistul Florea, reprezintă o necunoscută pentru alegători, în ecuația alegerilor din toamnă. În categoria „no name” în arena politică tomitană se mai înscriu și liberalul Iulian Gropoșilă, președinte al Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța, care candidează pentru un mandat în Camera Deputaților, pe colegiul cu numărul 6, dar și pedelistul Ioan Toanchină, adversarul liderului liberal Puiu Hașotti, la colegiul 1 de la Senat. De la primărie, în Parlamentul României Printre candidații la alegerile generale se numără și doi foști edili PD-L, așa cum este cazul lui Zanfir Iorguș (fost primar în Mangalia) și al lui Tudorel Calapod (fostul șef al administrației publice locale din Năvodari). Iorguș candidează pentru un mandat în Camera Deputaților, pe colegiul 5, în vreme ce Tudorel Calapod a ales, tot pentru un fotoliu de deputat, colegiul cu numărul 1. Gigi Chiru, fost candidat la primăria Eforie și actual consilier local din partea PD-L, aspiră, și el, la un mandat. Colegiul pe care va candida Chiru este cel cu numărul 6, la Camera Deputaților.