Portuarii se aşteaptă la un val de restructurări în 2009

Portuarii se așteaptă la un val de restructurări în 2009

„Pentru lucrătorii din porturile românești, 2008 nu a fost un an al realizărilor” – afirmă Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. Instituții cu orbul găinii Eșecul propunerii legislative privind organizarea muncii în porturi constituie principala neîmplinire. „Timp de aproape un an, am bătut drumurile la Ministerul Transporturilor și la Parlamentul României, solicitând ca proiectul nostru să fie susținut în Legislativ. Senatul a aprobat câte ceva din propunerile noastre, iar Camera deputaților a mai ciuntit din ele” – afirmă liderul sindical. În final, proiectul de lege a fost blocat la comisia pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților și lucrurile au rămas „ca în gară”. La vremea respectivă, federația acuzase respectiva comisie parlamentară că, prin modificările aduse proiectului de lege pentru aprobarea OUG 86/2007, încurajează munca la negru în porturi. Un alt motiv de nemulțumire pentru sindicatele portuare este faptul că autoritățile statului nu își îndeplinesc menirea. „Inspecția Muncii nu se angajează în războiul cu munca la negru, nu impune aplicarea contractelor colective de muncă la nivel de ramură și de unitate. Drept urmare, am fost nevoiți să cerem sprijinul justiției. Am avut și avem foarte multe procese pentru a impune respectivele contracte. Controalele Inspecției Muncii, ale Autorității Navale Române, ale administrațiilor portuare nu se simt. Se lucrează în aceleași condiții. Degeaba strigăm noi că există muncă la negru, dacă instituțiile statului o ignoră. Știm că munca la negru aduce beneficii mari celor care o practică. Știm că aceasta prejudiciază grav bugetul statului. Grav este că tocmai cei ce sunt plătiți din acest buget nu vor să vadă fenomenul” – afirmă Petre Costel. Printre reușitele acestui an, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare a amintit de participarea unei delegații a docherilor români, alături de colegii din Blocul Național Sindical, la mitingul de protest organizat la Strasbourg, împotriva proiectului comunitar de majorare a săptămânii de lucru. După cum se cunoaște, în urma acestei acțiuni, Parlamentul European a respins propunerea. Cu jalba la ministrul muncii În 2009, federația va repune pe masa de lucru a Legislativului propunerea privind încadrarea conducătorilor de utilaje portuare (macaragii, stivuitoriști) în condiții speciale de muncă. „Credem că ministrul muncii, Marian Sârbu, care este social-democrat și provine din rândul sindicatelor, va sprijini solicitarea noastră - afirmă Petre Costel. De altfel, legea prin care o serie de categorii de lucrători au fost încadrați în condiții speciale de muncă a fost proiectată în mandatul lui Marian Sârbu, în 2002. Ea a fost promovată abia în 2006, sub alt guvern. Inițial, legea îi includea și pe conducătorii de utilaje, dar pe drumul spre aprobare, aceștia au fost excluși, deși existau toate avizele de la Inspecția Muncii și Medicina Muncii în favoarea lor.” Alarmă la containere Pentru portuari, cea mai importantă provocare a viitorului an o constituie criza economică. Reducerea schimburilor comerciale internaționale afectează traficul de mărfuri din porturile românești și duce la creșterea numărului de lucrători concediați. „Până acum, la nivelul portului Constanța, s-au redus cel mult 100 de locuri de muncă. Dacă recesiunea va continua, ea va afecta grav companiile portuare. Avem semnale că situația se agravează. Cei de la Constanța South Container Terminal au decis ca, în primele trei luni ale anului viitor, aproape toți salariații să își ia câte 10 zile de concediu de odihnă. Această măsură s-a luat pentru că o linie de navigație foarte importantă a anunțat că nu mai lucrează cu terminalul din Constanța. Pentru cei 600 de lucrători ai companiei portuare, aceasta este o problemă foarte serioasă. Oamenii speră că măsura este de moment” – afirmă liderul federației. La masa dialogului Nu doar terminalul de containere are probleme. Traficul de mărfuri s-a redus în mai toate danele. Scăderea producției la combinatul siderurgic din Galați, la Renault Dacia, la fabricile de îngrășăminte chimice, prăbușirea prețului fierului vechi afectează afacerile multor operatori portuari. „Credem că, până la mijlocul anului viitor, vor fi restructurați până la 500 – 1.000 de angajați, la nivelul portului Constanța. Ce este de făcut, în aceste condiții vitrege? Soluțiile trebuie să le găsim la masa dialogului, împreună cu patronii. Dacă se va ajunge la disponibilizări, acestea trebuie să nu fie atât de dureroase. Avem contracte colective de muncă la nivel de ramură și de unități; putem să ne mobilizăm forțele și resursele pentru situația de criză. Eventual se pot accepta și alte măsuri care să ducă la salvarea locurilor de muncă. Eu am înțeles că, în prezent, câțiva patroni portuari concediază oamenii fără un motiv real. De ce? Pentru că respectivii lucrători au contracte de muncă foarte bune. În locul lor, vor să angajeze alții, pe care să-i plătească cu salariul minim pe economie, pe motiv că este criză. Aceasta nu este o soluție corectă nici pentru lucrători, nici pentru propriile afaceri. Soluția este una singură, general acceptată pe plan național și european: trebuie să dialogăm, să găsim împreună calea ieșirii din criză!” – afirmă Petre Costel.