Portarul Vlas, exclus din lotul Farului

Conducerea Farului a luat această măsură în urma unor declarații ale goal-keeper-ului îndreptate împotriva antrenorului Ion Marin, ca replică la afirmațiile tehnicianului de după meciul de la Vaslui. La conferința de presă de după meciul FC Vaslui - Farul 4-2, Ion Marin a semnalat marile greșeli personale ale unor „rechini”, care au stat la baza golurilor gazdelor. Declarațiile sale au apărut apoi în presă cu unele greșeli, în sensul că Vlas era învinuit de primirea primului gol, ceea ce „Săpăligă” nu a spus. Adrian a luat de bună această declarație și, deranjat, a reacționat, spunând că nu va mai juca la Farul cât va fi antrenor Ion Marin, care dă mereu vina pe jucători și nu își asumă responsabilitatea. Conducerea Farului l-a chemat, ieri, pe Vlas să dea explicații, decizând apoi să-l excludă din lotul care a plecat, tot ieri, în Bulgaria, după cum a afirmat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al clubului. Declarațiile jucătorului, pe care Vlas le-a recunoscut, de altfel, au încălcat regulamentul de ordine interioară. În continuare, portarul se va antrena cu una dintre echipele clubului, alta decât cea mare, și probabil că va fi sus-pendat. „Regret că au apărut declarațiile acestui Vlas, care a ieșit în decor, din păcate. În situația actuală în care se găsește echipa, nu era nevoie de așa ceva. Spune că nu va mai juca la Farul niciun minut, cu toate că este sub contract cu Farul. Nu trebuie să uite lucrul acesta. Mă îndeamnă la responsabilitate, dar, o spun cu toată franchețea, ca lucrurile să fie foarte clare, dacă eram un om lipsit de responsabilitate, Farul juca demult în Liga a II-a. Niciodată nu am ieșit în față pentru a mă elogia. Mereu am spus că meritele aparțin jucătorilor și echipei, cum a și fost, de altfel”, a declarat antrenorul Ion Marin. Tehnicianul a explicat și de ce a subliniat public erorile individuale ale unor jucători în meciul de la Vaslui: „Ca antrenor, trebuie să corectezi, să critici (dacă e nevoie), uneori chiar să iei măsuri. Nu poți să fii mereu paratrăsnetul greșelilor individuale. Sunt momente în care trebuie să atragi atenția și să intervii. Nu trebuie să eziți niciodată. În niciun caz nu voi abdica de la ceea ce m-a condus mereu în viață, muncă, disciplină și seriozitate”. În condițiile în care Farul e în plină reconstrucție și are foarte mulți jucători tineri, „Săpăligă” aștepta altceva de la Vlas. Antrenorul a arătat că un fotbalist matur ca Adrian trebuia să-i adune pe puști în jurul lui, „să fie un pilon de bază în ceea ce am pornit noi”. Dar, „se pare că nu e așa, ba chiar dimpotrivă, dă declarații care duc spre destabilizare și caută să învenineze niște relații de muncă. Este o situație periculoasă”, a mai spus tehnicianul constănțean. Luptați pentru a nu retrograda! „Eu îndemn în continuare nu la destabilizare, ci la o echipă unită, disciplinată, muncitoare, care să creadă în șansele ei și să lupte atât pentru patron, cât și pentru public, pentru ca orașul Constanța să aibă și la anul echipă în Liga 1” Ion Marin, antrenor principal Farul