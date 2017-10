Populaţia Indiei a ajuns la 1,2 miliarde de locuitori

Populația Indiei a ajuns la 1,2 miliarde de locuitori

01 Aprilie 2011

Populația Indiei a ajuns, în 2011, la circa 1,21 miliarde de locuitori, adică 17% din populația globului, potrivit celui mai nou recensământ al populației, informează Associated Press. Conform unor surse oficiale, rezultatele preliminare ale recensământului arată o creștere a numărului de locuitori cu 17,6 % față de anul 2001, însă indică faptul că rata de creștere are loc într-un ritm lent. Recensământul relevă menținerea preferinței pentru copii de sex masculin, într-o țară unde infanticidul în rândul fetițelor este încă ceva obișnuit, iar guvernul de la New Delhi a interzis spitalelor să dezvăluie familiilor sexul copiilor nenăscuți. Rata alfabetizării a crescut până la 74% la nivel național în rândul persoanelor cu vârste peste 7 ani, față de 65% cât s-a înregistrat la ultimul recensământ. Oficiali indieni au afirmat că este nevoie de un an pentru o analiză a datelor obținute înainte ca cifrele oficiale să fie date publicității.