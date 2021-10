Pontonul inaugurat cu fast la Tulcea, scufundat după trei săptămâni. Turcan: "Nu imaginea este importantă în acest caz"

Acesta a fost inaugurat în urmă cu trei săptămâni, iar la tăierea panglicii au participat şapte oficiali.



Imaginile cu inaugurarea pontonului s-au viralizat după ce şapte oficiali s-au înghesuit la tăierea panglicii.



"Nu imaginea este importantă în acest caz, ce este cu adevărat important și ceea ce mă preocupă este să avem garanția, ca autorități publice, că acest centru nu prezintă riscuri nici pentru copii și nici pentru personalul care-l deservește", a fost replica Ralucăi Turcan.







Reacţia fundaţiei care s-a ocupat de proiect



Conform Ralucăi Turcan, pontonul a fost un proiect inovativ al Fundației SERA România, cu sprijinul Penny și în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, fiind "unul dintre cele mai clare exemple de bună practică în ceea ce privește parteneriatul public-privat".



"As dori sa fac câteva precizări legate de starea Pontonului.



De când a fost inaugurat și pana când își va începe activitatea Pontonul a fost legat de mal la Mahmudia. Pentru a începe activitatea avem nevoie de rezolvarea transcrierii proprietații și de recrutarea echipei tehnice necesare (echipa de terapeuți și echipa de supraveghere tehnica). Pana atunci am decis ca Pontonul sa fie pus in conservare.







De astăzi dimineața am contactat specialiștii de la fata locului pentru a decide care este cea mai buna soluție de evacuare a apei și de punere pe linia de plutire corecta. Deja o firma specializată lucrează in acest sens și pana la mijlocul săptămânii viitoare vasul va fi repus pe linia de plutire.



Estimam ca centrul de recuperare își va începe activitățile in luna Noiembrie.



As dori sa precizez ca pontonul nu este scufundat ci doar ca datorită unui incident legat de pompele de evacuare acesta este inundat parțial dar situația se va reglementa in câteva zile.



Cât despre implicarea politica de care vorbiți as vrea doar sa precizez ca investiția este exclusiv privată și nu exista vreo alta finanțare venită de la Consiliul Județean sau Ministerul Muncii.



De asemenea doresc sa va spun ca in momentul în care vom avea echipa completa angajata pe ponton asemenea incidente nedorite nu vor mai exista", a reacţionat Bogdan Simion, director executiv la Fundaţia Sera, vineri, pe pagina de Facebook.

