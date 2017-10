Polonia, model pentru celelalte state central şi est-europene din UE care ies din criză

Polonia, model pentru celelalte state central și est-europene din UE care ies din criză

Miercuri, 14 Aprilie 2010.

Polonia, aflată într-o cu totul altă ligă a succesului decât alte foste state comuniste care s-au alăturat UE, este departe de punctul în care stabilitatea și prosperitatea sa depind de câțiva oameni, notează Agerpres. În același timp, nici lui Lech Kaczynski, un președinte temperamental, suspicios la adresa UE, nu i se poate atribui meritul pentru o mare parte din transformarea uluitoare a Poloniei, consideră cotidianul britanic „The Times”. Cu toate acestea, trauma națională, generată de catastrofa aviatică în care și-au pierdut viața sâmbătă președintele polonez, alături de alte 95 de persoane, nu este o exagerare. În această ordine de idei, notează Agerpres, distanțându-ne de șoc, merită remarcat cât de bine s-a descurcat Polonia în timpul crizei economice și cât de bine își revin din recesiune cele 10 state membre ale UE din Europa Centrală și Est. Un studiu al Băncii Mondiale, „EU10 Regular Economic Report”, a lăudat UE, la fel cum a făcut-o și Fondul Monetar Internațional, pentru faptul că a evitat cele mai nefaste efecte ale crizei pentru respectiva regiune, subliniind, în particular, dorința guvernelor de a întreprinde reformele dificile, în contrast, să spunem cu Grecia, subliniază “The Times”. Pe de altă parte, studiul citat conținea două avertismente. Primul era că Polonia se situează într-o clasă diferită față de celelalte națiuni central și est-europene - grație unui proces înțelept de luare a deciziilor pe plan economic în ultimii 21 ani - în timp ce alte țări s-au dovedit mai fragile. Un al doilea avertisment este că, deși recesiunea slăbește în cele 10 state amintite, șomajul este în continuare o problemă, ceea ce a atras creșterea în popularitate a partidelor extremiste, după cum o dove-dește recentul caz al Ungariei, unde partidul de extremă-dreapta Jobbik a obținut în primul tur al alegerilor parlamentare desfășurat duminică, 11 aprilie, 16,7% din voturi. Partidele extremiste, a căror popularitate este generată de un val de nemulțumiri determinate de pierderea locurilor de muncă, pot fi ostile reformelor structurale încă necesare. În urmă cu un an, previziunile arătau sumbru pentru multe state din grupul „UE 10”. Este vorba de cele 10 țări (fără Cipru și Malta) care au aderat la UE, la 1 mai 2004 - Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Slovenia și la 1 ianuarie 2007 - România și Bulgaria. Deși diferențele dintre modul cum s-au descurcat aceste state pe perioada crizei au ieșit la suprafață în acest an, per ansamblu, cele 10 țări s-au descurcat cu mult mai bine decât a fost prevăzut în al doilea trimestru al anului trecut. Polonia a fost, de fapt, singura țară în care s-a înregistrat o creștere economică în 2009, de 1,2 procente pe parcursul anului, și de 3% în ultimul trimestru, se mai arată pe Agerpres. Redresarea economică a continuat în acest an pentru țările din „UE 10”. Investițiile, care au scăzut cu un sfert în acest grup anul trecut și cu jumătate în țările baltice, par să se fi stabilizat în prezent. În Polonia, România și Slovacia producția industrială a crescut cu peste 8% în luna ianuarie a acestui an, comparativ cu 2009, iar Polonia a fost din nou singura țară în care au crescut vânzările în regim de retail. De ce s-a descurcat Polonia mai bine decât celelalte state? Mărimea sa și sofisticarea bazei sale de producție au separat-o de celelalte, la fel și granița sa cu Germania, este de părere „The Times”. Având un ritm de creștere de peste 5% pe an, economia poloneză s-a majorat cu peste jumătate din 1989, transformând semnificativ standardele de viață și atrăgând sprijinul publicului pentru alte reforme, se mai arată pe Agerpres.