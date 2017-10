„Poliţistul Anului” în România este un constănţean

„Polițistul Anului” în România este un constănțean

O atmosferă relaxată, ieri, la Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. Fețele crispate, frunțile încrețite de grija anchetelor ori stresul provocat de vreun avocat insistent sau ziarist (sic!) incomod au lipsit cu desăvârșire. O armonie bine întreținută chiar de șeful IPJ Constanța, comisar șef Aurelian Zaheu, care reușește să fie cel mai „de treabă” șef de Poliție pe care l-a avut Constanța în ultimii ani, iar acum nu am citat decât din spusele subordonaților săi. Astăzi, polițiștii din toată țara sărbătoresc 187 de ani de la înființarea instituției Poliției în România. Așa se face că, ieri, polițiștii constănțeni au ținut să treacă într-un Nou An al Poliției prin înaintări în grad, cu vorbe bune, cu felicitări, cu diplome și urări de mai bine. Adjunctul șefului IPJ Constanța, comisar șef Adrian Rapotan, a fost cel care a dat citire mesajului șefului IGPR, chestor Petre Tobă, iar șeful IPJ Constanța, comisar șef Aurelian Zaheu, a trimis mesajul comenzii IPJ Constanța către toți polițiștii constănțeni și familiile lor - „cele care le simt lipsa ori de câte ori se află în misiuni”. „Remarc schimbările pozitive în activitatea Poliției constănțene” - a mai spus comisarul șef Aurelian Zaheu, care a completat că, în ultima vreme, s-a înregistrat o luptă mai eficientă cu sistemul infracțional și că deschiderea instituției și orientarea ei către un dialog cu cetățenii au condus la imprimarea unui sentiment de siguranță și în-credere în instituția Poliției constănțene. De asemenea, managementul în sistemul integrat și datoria către cetățean, impunerea respectului față de lege sunt doar câteva dintre atuu-rile cu care polițiștii constănțeni au reușit să impună ordinea la nivel local. „Un gând bun familiilor polițiștilor constănțeni!” - așa și-a încheiat spech-ul comisarul șef Aurelian Zaheu, mulțumindu-le acestora pentru răbdarea și pentru înțelegerea de care au dat dovadă în ceea ce îi privește pe polițiști. Înaintări în grad Cu ocazia Zilei Poliției, 195 de agenți de poliție și 62 de ofițeri au fost avansați în grad la termen, și 10 agenți și șapte ofițeri au fost înaintați în grad înainte de termen. Unul dintre adjuncții șefului IPJ Constanța, Dorin Colidiuc, este, de ieri, comisar șef; situație similară și în cazul comisarilor - până acum - Gabriela Cârnu, Vasile Dogaru, Ion Nicu, Iulian Mândruță (șeful Poliției de Proximitate), Ion Surugiu, Gabriela Mirela Tudoran. La gradul de comisar au fost înaintați Marian Paul Bușu, Adrian Anghel Mihalcea, Marin Militaru, Adrian Stanciu, Marian Voineagu ș.a. Inspectorii principali Iulian Florin Ursa și Constantin Sorin Zeichianu au devenit, de ieri, subcomisari. Fostul purtător de cuvânt al IPJ Constanța, Maria Crina Chirea, a fost avansat la gradul de inspector principal de poliție, alături de Iulian Grigore, Marius Laurențiu Iordache, Cosmin Costache, Alina Mădălina Vlad ș.a. Pentru merite deosebite, au fost înaintați înainte de termen la gradul de inspector de poliție Carmen Șerbănescu, Iulius Neamțu, George Caraivan, la gradul de inspector principal de poliție - Alexandru Dumitru Didel, Romeo Florea, la gradul de comisar - Nicolae Simion, iar la gradul de comisar șef - Grigore Peșterău. DIAS-ul dă „Polițistul Anului” O surpriză, în acest an, cu care vine Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța. Din cei 20 de polițiști din toată țara propuși pentru titlul de „Polițistul Anului”, cel care a fost nominalizat a fost nimeni altul decât agentul șef Valentin Boghici, care face parte din trupele DIAS constănțene și care a intervenit, în luna iulie 2008, la o situație deosebit de dificilă și periculoasă, la Mangalia. O persoană bolnavă psihic se baricadase într-un apartament, luând doi frați drept ostatici, a scos pe balcon trei butelii și alte două recipiente cu benzină și diluant. Mai mult, tânărul, înarmat cu o bâtă și un topor, a ieșit pe balcon și a început să strige în gura mare că va arunca blocul în aer. Agentul șef Valentin Boghici, de la DIAS, a fost cel care a ajuns pe balcon, moment în care a fost atacat de persoana agresivă, tăindu-l cu un cuțit la brațul stâng. Polițistul a tras un foc de avertisment în plan vertical, în acel moment creându-se o diversiune, ceilalți luptători DIAS reușind să intre în apartament și să-l imobilizeze pe tânăr. Concurs de tir pentru ziariști Un alt moment, dar de această dată dedicat ziariștilor, a fost concursul de tir. La acest capitol s-au afirmat Mirela Marinescu - cameraman la Antena 1, care s-a clasat pe locul I, Cătălin Huțu, de la CTV, care a ocupat locul al II-lea, și Adrian Marin (foto), de la „Cuget Liber”, care s-a plasat pe un… fruntaș loc trei.