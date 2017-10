Poliţiştii sârbi s-au retras din poliţia kosovară

Polițiștii sârbi s-au retras din poliția kosovară

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii sârbi din Kosovo și-au părăsit posturile vineri, cerând să fie plasați sub comandamentul misiunii ONU în Kosovo și refuzând să servească sub autoritatea noului stat kosovar, pe care nu îl recunosc, relatează AFP. „Polițiștii sârbi cer să fie plasați sub comandamentul MINUK și nu al Serviciului de poliție kosovar (KPS)”, a spus purtătorul de cuvânt al poliției kosovare, Veton Elshani. Cei 126 de polițiști sârbi din enclavele sârbe din centrul Kosovo - Gracanița, Obilici, Kosovo Polje și Lipljan - s-au strâns vineri în fața comsiariatului din Gracanița cerând să discute cu reprezentantul MINUK.