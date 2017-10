Poliţiştii nu reuşesc să pună frână ATV-iştilor

Polițiștii nu reușesc să pună frână ATV-iștilor

Oamenii cred că dacă la nivelul Poliției rutiere și al Gărzii de Mediu s-ar face acțiuni ferme pentru disciplinarea acestor teribiliști, ei nu și-ar mai face de cap. De asemenea, ei propun edililor locali ca, după modelul Bucureștiului, să inițieze un proiect de hotărâre pentru interzicerea circulației motocicletelor și a ATV-urilor măcar pe timp de noapte. În lipsa unei legislații care să impună minime restricții, cel mai mic autovehicul de teren - ATV-ul, continuă să rămână un extraordinar factor de stres, atât pentru oameni, care nu se mai pot odihni din cauza lor, cât și pentru natură. Ca să nu mai vorbim de surata lui mai bățoasă, motocicleta, un „pericol public și mai mare”. Autoritățile să se implice cu fermitate! l Claudiu Mițac, 37 ani: „Locuiesc în zona Billa și, după miezul nopții (dar în fiecare noapte, nu exagerez!), suntem invadați pur și simplu de ATV-iștii care mână ca descreierații. Cum este posibil ca ei să fie lăsați să se ia la întrecere pe străzile orașului, iar Poliția să nu facă ceva concret ca să ne scape de ei? Pentru ce plătim tot felul de taxe și impozite la buget, ca să nu ne putem odihni nici măcar noaptea? Eu trebuie să ajung odihnit la serviciu, nu o epavă. Nu e suficient că ziua, din cauza circulației infernale, nu putem să deschidem geamurile și ne coacem în case? Continui să cred că orașul nostru are stăpâni, și că aceste imagini apocaliptice o să dispară, dacă autoritățile chiar vor să ne scape de acest coșmar”. l Diana Apostol, 41 ani: „Ne-am tot plâns de fumul și zgomotul infernal pe care ni-l servesc, la discreție, ATV-iștii și motocicliștii, dar autoritățile nu reacționează în nici un fel, cel puțin asta e părerea mea, ca om care văd că, noapte de noapte, întrecerile de acest fel se țin lanț. E curată nebunie ce se întâmplă pe străzile Constanței și am apelat la dumneavoastră, pentru că am încredere că prin scrisul și vorbele dumneavoastră, instituțiile statului o să fie forțate să-și facă datoria, mai ales că primesc salarii din banii noștri – lucru pe care îl cam uită”. După cum v-am promis în ziarul nostru de ieri, vă prezentăm, în continuare, poziția Poliției Rutiere și a Gărzii de Mediu Constanța, vizavi de acest fenomen scăpat de sub control, un adevărat coșmar al constănțenilor. Poliția rutieră – depășită de situație „Da, oamenii au dreptate, este o realitate pe care noi încercăm s-o corectăm prin acțiuni zilnice pe subiectul acesta. Deși cei certați cu legea sunt zilnic sancționați și încasează atâtea amenzi, acestor teribiliști nu le prea pasă. Dacă atâta educație i-au dat progeniturii mămica și tăticu, ăsta este rezultatul!” - ne-a spus comisarul șef Cristian Bratu, din cadrul Poliției Rutiere Constanța. Garda de Mediu aruncă pisica în curtea Poliției Deși constănțenii reclamă că nu mai suportă poluarea fonică produsă de ATV-uri și motociclete, comisarul șef Vasile Petro, de la Garda de Mediu Constanța, consideră că acest fenomen trebuie gestionat de Poliția Rutieră: „Este o problemă de circulație, iar mijloacele auto, prin definiție, trebuie să satisfacă anumite condiții tehnice. Din păcate, din cauza acțiunilor ineficiente ale Poliției, pe șosele circulă și mașini care nu au eșapamamentele în ordine sau le au deteriorate ori intenționat demontate, pentru a se produce zgomote cât mai puternice, în scopul atragerii atenției celorlalți. Să-i oprească poliția și să-i amendeze sau să-i trimită în urmărire penală pe cei care nu vor să înțeleagă. Categoric, avem de-a face cu persoane teribiliste, care trebuie puse acolo unde le este locul”. Cumpărătorii să fie bine informați! Sanda Tudor, Diana Mardare, V. Suciu și L. Udrea sugerează Poliției rutiere să încheie protocoale cu reprezentanții societăților comerciale de pe raza județului Constanța care vând sau închiriază ATV-uri și motociclete, prin care să se angajeze să-i informeze pe cumpărători despre condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească în calitate de participanți la trafic cu aceste mijloace de deplasare. Vom reveni.