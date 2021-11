Poliţiştii din LA, somaţi de Facebook să nu mai spioneze utilizatorii de pe conturi false

Facebook a cerut în scris Departamentului de Poliție din Los Angeles să nu mai creeze profiluri false pentru a supraveghea utilizatorii, relatează BBC. Solicitarea vine după ce The Guardian a dezvăluit că departamentul de poliție a colaborat cu o firmă de tehnologie pentru a analiza datele utilizatorilor, cu scopul de a ajuta la rezolvarea crimelor. Facebook interzice în mod expres crearea și utilizarea de conturi false. Scopul rețelei sociale este acela de a „crea un mediu sigur în care oamenii să aibă încredere unii în alții”, a precizat compania. „Nu numai că documentele de instruire ale LAPD folosesc Facebook ca exemplu explicit, pentru a-i sfătui pe ofițeri să creeze conturi false pe rețelele sociale, dar documentele indică, de asemenea, că politicile LAPD le permit polițiștilor să creeze conturi false pentru „activitate de investigație online”, a scris vicepreședintele Facebook, Roy Austin. Facebook susține că spionarea utilizatorilor și uzurparea identității utilizatorilor legitimi este contrară scopului său, care este de a permite oamenilor să „conecteze cu oameni reali folosind identitățile lor autentice”. Documente interne LAPD obținute de Centrul Brennan pentru Justiție, o organizație non-profit, dezvăluie că poliția din Los Angeles a testat în 2019 software-ul de supraveghere a rețelelor sociale creat de compania de analiză Voyager Labs. La fel ca multe companii din această industrie, softul Voyager Labs permite autorităților să colecteze și să analizeze un număr mare de date din rețelele sociale pentru a investiga crimele sau a monitoriza potențialele amenințări. Dar documentele arată că firma duce această supraveghere un pas mai departe. În prezentarea făcută departamentului de poliție, pentru un potențial contract pe termen lung, Voyager a spus că softul său ar putea colecta date pe contul online a suspectului și ar putea supraveghea conturile a mii de „prieteni” ai suspectului. Perioada de testare a softului s-a încheiat în noiembrie 2019. Înregistrările arată însă că departamentul a continuat să acceseze o parte din tehnologie după perioada pilot și că LAPD și Voyager au petrecut mai mult de un an încercând să finalizeze un contract oficial. Documentele arată că LAPD a avut discuții și în acest an despre un parteneriat, dar un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru Guardian că departamentul nu folosește în prezent softul Voyager.