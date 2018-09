Poliţistă promovată, după ce a alăptat un bebeluș subnutrit pe holurile spitalului

Polițistă promovată, după ce a alăptat un bebeluș subnutrit pe holurile spitalului







Marcos Heredia, colegul de tură al Celestei Ayala a postat pe Facebook o fotografie în care femeia, vizibil tulburată de starea copilului, îl alăptează. „Am vrut să fac public acest mare gest de dragoste pe care l-ai făcut astăzi față de acest copilaș, pe care nu îl cunoșteai, dar față de care nu ai ezitat să te porți ca o mamă. Nu ți-a păsat că era murdar sau urât mirositor… Nu ne e dat în fiecare zi să vedem așa ceva.”, a scris Marcos Heredia în dreptul fotografiei.











Postarea lui a fost redistribuită de peste 100.000 de ori, iar viralizarea gestului polițistei nu i-a lăsat indiferenți nici pe superiorii ei.



Ministrul securității din provincia Buenos Aires a anunțat că Celeste Ayala a fost promovată de la ofițer la sergent. „Am dorit să îți mulțumim în persoană pentru acel gest de dragoste spontană care a reușit să calmeze plânsul acelui copilaș. Așa este un polițist cu care să ne mândrim, așa este poliția pe care o dorim", a scris acesta pe Twitter.

Gestul impresionant al unei polițiste din Argentina a făcut înconjurul lumii. Celeste Ayala a fost avansată de superiorii ei după ce a hrănit la propriul sân un bebeluș preluat de Protecția Copilului. Femeia a văzut copilașul de șase luni, murdar și care miroasea urât, plângând într-unul din saloanele spitalului de copii Sor María Ludovica, de lângă Buenos Aires, scrie tabu.roCeleste Ayala devenise de curând mămică, iar scâncetele micuțului nu au lăsat-o indiferent. Polițista, care era de serviciu în acel moment, s-a apropiat de micuț și l-a mângâiat pe creștet. Apoi a cerut voie conducerii spitalului să îl alăpteze pe bebeluș, care mai are acasă cinci frați subnutriți. A primit permisiunea și a hrănit copilul despre care spunea că era vizibil înfometat.„Am observat că era înfometat și că își tot băga mâna în gură, așa că am cerut să îl îmbrățișez și să îl alăptez. A fost un moment trist, mi-a frânt inima să îl văd așa. Societatea ar trebui să fie mai sensibilă când vine vorba despre copii care suferă. Nu poate continua această situație”, a spus Ayala pentru site-ul Cronica, conform The Guardian.