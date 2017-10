Poliţia Română are la dispoziţie, începând de miercuri, un automobil Lotus Evora S

Poliția Română are la dispoziție, începând de miercuri, un automobil Lotus Evora S

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția Română are la dispoziție, începând de azi, pentru doi ani, un automobil Lotus Evora S, ce va fi folosit pentru misiuni de intervenție rapidă și supraveghere a traficului.Automobilul este oferit gratuit de către constructorul britanic de automobile sport, în parteneriat cu Forza Rossa, pentru doi ani. Evora S va fi folosit de primul echipaj de elită "Lotus" al Poliției Rutiere din România pentru supravegherea arterelor aglomerate și cu risc sporit. Mașina va fi utilizată pentru misiuni de patrulare și de intervenție rapidă, relevă Forza Rossa. "Începând de azi, pentru o perioadă de doi ani, constructorul de automobile britanic Lotus pune la dispoziția Poliției Române un super car de ultimă generație ce va fi folosit de un echipaj de elită al Poliției Române în diverse misiuni de intervenție rapidă și supraveghere a traficului", a declarat Lucian Șonea, director de marketing și comunicare Forza Rossa, reprezentantul oficial al Lotus în România, miercuri, cu prilejul prezentării oficiale a mașinii. Potrivit acestuia, autoturismul poate atinge o viteză maximă de 280 de kilometri pe oră și costă 76.000 de euro. "Sunt încântat să susțin această inițiativă de popularizare a ideii de conducere responsabilă și salut angajamentul Lotus privind siguranța circulației rutiere, mai ales că astăzi marcăm Ziua fără accidente rutiere", a afirmat ambasadorul Marii Britanii la București, Martin Harris. El a salutat gestul echipei Lotus Cars de a se implica activ în lupta împotriva accidentelor. "Mașina pusă la dispoziția Poliției Rutiere va ajuta la activitatea zilnică și, în mod special, va sprijini acțiunile de intervenție rapidă. Acesta este un exemplu important de responsabilitate socială corporativă", a spus Martin Harris. În opinia sa, un brand admirat și cu tradiție cum e Lotus contribuie la consolidarea unei culturi locale de conducere responsabilă și aduce un element important de expertiză britanică în peisajul autohton. La rândul său, șeful Departamentului Schengen, Afaceri Europene și Relații Internaționale din MAI Marian Tutilescu și-a exprimat speranța ca prezența unui asemenea autoturism inscripționat cu însemnele Poliției să reprezinte un semnal preventiv și pe de altă parte un mesaj clar: "Atenție! Eu pot să prind pe oricare dintre voi!". "România este una dintre țările în care siguranța traficului rutier are probleme serioase. Una dintre principalele cauze sau principala cauză chiar care generează accidente în traficul rutier este viteza", a spus Liviu Popa, șeful Inspectoratului General al Poliției Române. El are convingerea că dotarea Poliției cu acest bolid va aduce mai multă siguranță pe autostrăzile și șoselele din România. Proiecte similare au avut loc deja în Marea Britanie și recent în Italia, unde Poliția Militară (Carabinierri) a fost echipată cu două automobile Evora S oferite gratuit de Lotus. România este astfel a treia țară din lume care realizează un parteneriat oficial între Lotus Cars și Poliție, informează Forza Rossa.