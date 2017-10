Poliţia germană, sub presiune! Sirian suspectat de terorism, spânzurat în închisoare

Poliția germană, sub presiune! Sirian suspectat de terorism, spânzurat în închisoare

Ştire online publicată Vineri, 14 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Sinuciderea în închisoare a unui sirian suspectat de terorism este o „tragedie” și un „fiasco”, și-au exprimat, ieri, indignarea parlamentari germani, în contextul în care poliția și autoritățile judiciare se află sub presiune pentru a oferi explicații despre cum tânărul de 22 de ani, considerat un inculpat de mare risc, a putut să își ia viața în detenție, scrie DPA, consultată de Agerpres.Jaber al-Bakr a fost găsit spânzurat, miercuri seară, în celula sa dintr-o închisoare din Leipzig, la două zile după ce a fost arestat sub acuzația că a plănuit un atac cu bombă pe un aeroport german.Avocatul apărării, Alexander Huebner, a spus că a fost informat că al-Bakr se afla sub o supraveghere constantă. Totuși, tabloidul Bild a relatat că celula sirianului era doar verificată la anumite intervale de ceva mai puțin de o oră.În declarațiile pentru postul de radio Deutschlandfunk, politicianul ecologist Konstantin von Notz a spus că acest act de sinucidere este un „fiasco” al sistemului de justiție din landul estic Saxonia.Wolfgang Bosbach, din partea Uniunii Creștin Democrate a cancelarului Angela Merkel, a spus că moartea suspectului este o „tragedie”, adăugând că a fost pierdută astfel „o importantă sursă de informații”.