Poliţia elveţiană anchetează o nouă acuzaţie de viol formulată împotriva lui Roman Polanski

Poliția elvețiană anchetează o nouă acuzație de viol formulată împotriva lui Roman Polanski

Ştire online publicată Joi, 05 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția elvețiană a anunțat, ieri, că anchetează o nouă acuzație de agresiune sexuală ce a fost formulată împotriva regizorului Roman Polanski de o femeie care afirmă că renumitul cineast franco-polonez a agresat-o în locuința sa din Gstaad în anul 1972, informează AFP.Renate Langer, care spune că a fost violată în orașul Gstaad de Roman Polanski atunci când ea avea vârsta de 15 ani, a fost chestionată pe 26 septembrie de Poliția elvețiană, a dezvăluit pentru AFP Krusni Hanspeter, șeful departamentului de comunicare al Poliției din cantonul St. Gallen, care a confirmat astfel existența unei anchete ale cărei detalii au fost publicate, ieri, în cotidianul american The New York Times.Potrivit presei, Renate Langer, în prezent în vârstă de 61 de ani, este o fostă actriță, născută la Munchen.Ea a devenit astfel cea de-a patra femeie care l-a acuzat de agresiune sexuală pe Roman Polanski, un reputat cineast franco-polonez în vârstă de 84 de ani.În 1977, cineastul a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu Samantha Geimer, pe atunci o adolescentă în vârstă de 13 ani, în vila din Los Angeles a lui Jack Nicholson, în timp ce actorul era plecat într-o vacanță.În schimbul acelei mărturisiri, un judecător a acceptat să nu rețină alte capete de acuzare mai grave. Însă, convins fiind că judecătorul urma să revină asupra deciziei sale și că urma să îl trimită la închisoare, probabil pentru mai multe decenii, Roman Polanski a fugit din Statele Unite și s-a refugiat în Franța.Roman Polanski, recompensat cu premiul Oscar pentru regia filmului „Pianistul”, căsătorit cu actrița franceză Emmanuelle Seigner, cu care are doi copii, a refuzat să revină în Statele Unite fără să aibă garanția că nu va fi încarcerat.