Poliţia Comunitară din Mangalia a fost pusă să păzească panourile electorale pesediste

Poliția Comunitară din Mangalia a fost pusă să păzească panourile electorale pesediste

Situația actuală a Poliției Comunitare i-a stârnit pe mangalioți. O serie de părinți au reclamat faptul că școlile nu mai beneficiază de aceeași atenție din partea polițiștilor comunitari care stau acum și păzesc afișele PSD. Ieri, un incident s-a produs chiar sub nasul lui Tusac, atrăgând atenția tuturor trecătorilor din zonă. De îndată ce au văzut că reprezentanții PD-L încearcă să monteze un banner cu Zanfir Iorguș exact pe blocul din fața Primăriei, oamenii lui Tusac au sărit imediat pentru a împiedica acțiunea. „Stau cât e ziua de lungă, inclusiv noaptea, în fiecare stație și păzesc afișele și panourile PSD”, a mărturisit un tânăr mangaliot. Situația ne-a fost confirmată de fapte, chiar ieri, când doi reprezentanți ai PD-L au încercat să lipească afișe într-o stație, unde se găseau și afișele candidaților PSD și au fost bruscați imediat de un membru al poliției comunitare care supraveghea zona respectivă. „Da, așa am fost puși”, a urlat la un moment dat polițistul, ieșindu-și din fire. Încercând să obținem un răspuns oficial, am fost expediați de la un șef la altul. Inițial, l-am contactat pe directorul adjunct al Poliției Comunitare, Constantin Rădulescu. El s-a scuzat, motivând că este în concediu și l-a recomandat pe Ion Ungureanu, șef-birou în cadrul Poliției Comunitare, ca fiind persoana în măsură să ne furnizeze informații concrete. Ungureanu a confirmat faptul că există oameni care păzesc panourile electorale, dar s-a eschivat apoi susținând că nu este persoana calificată să ofere astfel de informații. „Sunați la Primărie” Aceasta a fost sugestia lui Ungureanu pentru clarificarea situației. „Nu mă ascund, dar nu sunt abilitat să dau informații. Încercați la șeful de serviciu în cadrul Poliției Comunitare, Gheorghe Moldoveanu. Sunați la Primărie și de aici o să vă direcționeze”, a găsit scăparea imediat el. Apelat telefonic, Gheorghe Moldoveanu nu a răspuns. (Este vorba despre acel Gheorghe Moldoveanu care a fost dat afară din poliția constănțeană după ce s-a dus acasă la adormitul în intersecție Nicușor constantinescu, pentru a-i pune, chipurile, fiola.) Situația nu a fost una singulară. Ieri după-amiază, un alt grup al Partidului Democrat - Liberal a fost împiedicat să își monteze bannerele pe un bloc din fața Primăriei. Imediat ce PD-L a încercat să amplaseze un banner cu Zanfir Iorguș (candidatul PD-L la Camera Deputaților, pe Colegiul nr. 5), polițiștii s-au revărsat în valuri, înconjurându-i pe oameni. „Nu fugim nicăieri”, spuneau sus și tare membrii Poliției Comunitare, refuzând, însă, să dea declarații. În același timp, se putea auzi pe fundal ordinul unui alt om de-al Primăriei: „Nu dați nici o declarație”. Băieții au fost foarte ascultători. Scuzându-se că trebuie să aibă o discuție doar cu comandamentul, s-au făcut nevăzuți de îndată, căutându-l probabil pe „nicăieri”. Administratorul asociației nr. 15 a lămurit situația. „Am venit să montăm bannerele aici, pe bloc, și nu ne dă voie Primăria. Avem aprobarea Biroului Electoral Central. Vorbim de un contract de prestări servicii, încheiat cu consimțământul proprietarilor. Nu avem nevoie de nici un fel de aprobare din partea Primăriei. Uitați, domnul de la Primărie nu ne dă voie să le montăm. Nu știu cine sunt pentru că nici măcar nu s-au prezentat”, a încheiat administratorul.