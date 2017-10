Policlinica nr. 2, reanimată doar cu promisiuni

Deși Policlinica nr. 2 se află într-o stare deplorabilă, pereții sunt crăpați, murdari, cu urme de mucegai, peste tot este frig și tencuiala este, pe alocuri, umflată, nimeni nu a luat în calcul reabilitarea clădirii. Consiliul Județean Constanța evaluează, în prezent, la cât ar ajunge costurile pentru reparații capitale și, în funcție de rezultat și de banii obținuți de la bugetul de stat, va stabili dacă unitatea spitalicească va fi renovată sau nu. Administratorul unității sanitare nu ne-a putut oferi prea multe date despre Policlinica nr. 2, întrucât este angajat din luna noiembrie a anului trecut. „Am înțeles că o să intre în renovare. Au venit prin decembrie, anul trecut, niște arhitecți, s-au uitat, dar nu știm mai mult”, ne-a spus Gabriela Smâdu, administrator al Policlinicii nr. 2. Pereții nu au mai fost zugrăviți de nici nu se mai știe cât timp, însă pacienții se înghesuie în fiecare zi în unitatea spitalicească. „Cabinetele sunt închiriate sau comodate și, orice proiecte vor veni, fără acordul lor nu putem intra în cabinete să renovăm. Ei ar fi trebuit să modernizeze, la fel cum a făcut Synevo, care a închiriat o parte din clădirea policlinicii. Totuși, într-un viitor nu prea îndepărtat, vom investi și în Policlinica nr. 2\", a declarat dr. Florentin Streinu, directorul administrativ al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU), care administrează unitatea spitalicească. Policlinica nr. 2 aparține Consiliului Județean Constanța. Viciu de construcție la Policlinica nr. 2 Am stat de vorbă și cu Ion Iurdana, director al Spitalului Municipal Constanța în perioada 1999-2003, care ne-a spus: „Din câte știu eu, pe secția exterioară nu s-a făcut nicio reparație, doar la interior ce și-au mai aranjat medicii cabinetele. Se aude că o să se renoveze”. L-am întrebat dacă știe ceva despre pavilionul a cărui structură de rezistență a cedat și ne-a explicat că, din câte a auzit și el, a fost o greșeală de proiectare, că pe dedesubt trece o pânză freatică și că din cau-za aceasta s-a surpat și s-a crăpat pavilionul Policlinicii nr. 2. „Clădirea e foarte veche, de prin 72’-73’, iar pe perioada în care am fost eu director nu a fost făcută nicio investiție”, a adăugat Ion Iurdana. Florentin Streinu ne-a spus că desprinderea pavilionului s-a produs în urmă cu aproximativ patru-cinci ani și, tot din auzite, s-ar datora pânzei freatice. Înainte de a fi ridicată clădirea, au fost bazine de apă, care au fost astupate, însă solul nu a rezistat. Aceasta ar fi o altă explicație pentru cedarea structurii de rezistență a pavilionului de la Policlinica nr. 2, zonă care este, în prezent, închisă. Directorul administrativ ne-a spus că Proiect SA a proiectat clădirea Policlinicii nr. 2. Se face evaluarea reparațiilor În unitatea spitalicească totul este vechi, de la instalații, lift, pereți, acoperiș. „Investiții nu s-au mai făcut acolo din 2004 și atunci au fost mici, a fost schimbată instalația curentă, nu s-au făcut reparații capitale”, ne-a spus Florentin Streinu. Cristian Moldovanu, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Constanța (CJC), ne-a confirmat că s-a luat în calcul renovarea Policlinicii nr. 2: „În prezent se face evaluarea și, în funcție de rezultat, vedem cât ne-ar costa și dacă obținem banii de la buget”. Pentru că în Policlinică toate cabinetele sunt concesionate sau comodate, directorul administrativ al SCJU Constanța consideră că tot concesionarii ar trebui să-și aducă aportul la buna funcționare și să suporte reabilitarea. Întrebat de ce Policlinica nr. 2 a ajuns în starea deplorabilă în care se află, directorul administrativ ne-a spus: „Trecerea spitalului municipal când la primărie, când la Consiliul Județean, a făcut ca nimeni să nu investească”. Cu toate că a cerut în nenumărate rânduri bani Ministerului Sănătății și CJC, Florentin Streinu spune că a fost în zadar. „Am făcut nenumărate adrese pentru reparații, am cerut 12.000.000 lei, bani în care ar intra și renovarea celorlalte secții ale Spitalului Municipal, însă fără vreun rezultat. Numai de la începutul anului am trimis două adrese”, ne-a mai spus interlocutorul nostru, care nu exclude un program pe fonduri structurale pentru renovarea policlinicii. „Stăm prost la capitolul infrastructură și reparații capitale și o sumă, oricât de mică, ne-ar ajuta. Așteptăm fonduri mai mari anul acesta”, a încheiat Florentin Streinu.