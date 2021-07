Ploaia torenţială a creat haos la New York

Furtuna Elsa a provocat haos la New York. Străzile au fost inundate, iar circulaţia metroului serios afectată. Apa adusă de ploaia torenţială a căzut în cascadă pe scări, iar călătorii au reușit să înainteze cu greu prin pasajele inundate. Între 5 şi 10 litri pe metru pătrat de ploaie au căzut în timpul furtunii care s-a abătut asupra oraşului New York „provocând inundaţii puternice în unele locuri”, a anunţat Serviciul Naţional de Meteorologie (NWS). Călătorii au publicat imagini pe Twitter cu staţii de metrou inundate, cea mai afectată fiind staţia de pe strada 157, la nord de Manhattan. În imagini pot fi văzuţi oameni mergând prin apa care le ajungea până la talie pentru a ajunge la peron. „Liniile 1 şi A au fost cu adevărat afectate, cu numeroase staţii inundate”, a declarat Sarah Feinberg, directoarea MTA, autoritatea de transport public din New York, în timpul unei conferinţe de presă. Veche de peste 110 ani, reţeaua de metrou din New York se degradează pe zi ce trece și primăria are nevoie de o avere ca să aducă la zi cele peste 400 de staţii de pe 35 de linii.