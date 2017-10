Harry Tavitian merge pe mâna divină:

„Planurile mi le face Dumnezeu, eu doar cânt”

Duminică seară, Muzeul de Artă Constanța a fost gazda unui concert caritabil susținut de maestrul Harry Tavitian, alături de corul „Sfântul Mina”. Fondurile obținute în urma concertului au fost donate centrului de zi „Arca” pentru persoane cu dizabilități, din zona Bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina. Muzeul de Artă a fost ultimul punct de prezentare a albumului „Nașterea”, semnat de Harry Tavitian și Cserey Csaba, lansat la începutul lui noiembrie 2008. În Cantata de Crăciun prezentată pe CD se întâlnesc colinde (arhaice românești, unele din ele din colecția Béla Bartók, de tradiție bizantină sau armenești) cu negro-spirituals afro-americane - una din formele muzicale primitive din care jazz-ul însuși s-a născut. Harry Tavitian s-a aflat la Muzeul de Artă pentru prima oară după șapte ani, după ce, în anii 90, concertele sale au fost interzise din motive politice. Primit cu multă bucurie și entuziasm de către public, artistul s-a declarat încântat, la finalul concertului, de reacțiile pozitive de care s-au bucurat piesele sale, cu atât mai mult cu cât peste 200 de persoane au fost prezente pentru a savura muzica maestrului Tavitian: „Mă bucur că, prin acest concert, am avut ocazia de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat pe 2008. A fost un an bun, pe care l-am încheiat așa cum mi-am dorit, lansând acest CD, având un mare turneu prin toată țara și în Ungaria. Rezultatul de la Constanța s-a văzut, a fost o sală arhiplină, cunoscătoare de jazz, s-au văzut reacțiile…m-am simțit foarte bine“. „A fost un concert izolat, prilejuit de această seară de binefacere pentru copiii aflați în îngrijirea Centrului Arca a Bisericii «Sfântul Mina»”, a precizat artistul. Despre planurile pe 2009, Harry Tavitian ne-a spus: „Nu am nimic planificat, deocamdată puțină odihnă. Planurile mi le face Dumnezeu, eu doar cânt”. Concertul a fost organizat de Așe-zămintele Sf. Mare Mucenic Mina, prin părintele Nicolae Picu.