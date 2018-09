Planul Theresei May privind Brexitul este o vestă sinucigaşă, iar UE are detonatorul

Planul Theresei May privind Brexitul este o vestă sinucigașă, iar UE are detonatorul

Premierul Theresa May a „îmbrăcat Constituția britanică cu o vestă sinucigașă și i-a predat Uniunii Europene detonatorul” atunci când a prezentat planul privind ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar, a susținut duminică fostul ministru de Externe britanic Boris Johnson, informează Reuters și AFP.Premierul Theresa May a prezentat în luna iulie un plan convenit după discuții intense cu membrii cabinetului său la reședința de la Chequers, în afara Londrei.Într-un editorial publicat în ediția duminicală a cotidianului The Daily Mail, Johnson descrie așa-numitul „plan Chequers” drept o umilire care „ne lasă deschiși în fața șantajului politic perpetuu”.Boris Johnson este considerat favorit să îi succeadă Theresei May în funcția de prim-ministru și a fost unul dintre principalii promotori ai campaniei pro-Brexit la referendumul din iunie 2016.„Am îmbrăcat constituția britanică cu o vestă sinucigașă și i-am dat detonatorul lui Michel Barnier (negociatorul-șef al UE pentru Brexit)”, a scris Johnson.Guvernul de la Londra a reacționat la declarațiile fostului șef al diplomației britanice, ministrul pentru locuințe James Brokenshire subliniind că Marea Britanie trebuie să se concentreze acum pe aplicarea ‘planului Chequers’ în vederea ieșirii țării din Uniunea Europeană.„Noi trebuie doar să ne concentrăm, de fapt, pe avansarea planului Chequers. Acesta este planul care oferă soluții și pe el trebuie să ne concentrăm”, a declarat Brokenshire pentru postul de televiziune britanic Sky.Planul prezentat de Theresa May în iulie prevede crearea unei zone de liber schimb pentru bunuri și produse agricole între Marea Britanie și UE, ceea ce ar menține, practic, sectorul sub reglementările pieței unice europene și ar asigura o frontieră deschisă între Irlanda de Nord și Republica Irlanda. Marea Britanie ar părăsi însă piața unică europeană a serviciilor, ce reprezintă 80% din economia sa.