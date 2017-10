Plantaţie de mucegai în sala de sport a Şcolii 23

Plantație de mucegai în sala de sport a Școlii 23

În anul de grație 2008, când se aprobă finanțări pentru echiparea elevilor și a profesorilor cu laptopuri, iar administrația locală se laudă că a finalizat investițiile în școlile din municipiul Constanța, undeva, în cartierul Inel II, pe str. Dezrobirii nr. 82, există o școală cu 17 clase, din care doar trei au cunoscut „schimbarea la față” cu mobilierul modular. La momentul alegerilor locale, când i s-a adus la cunoștință primarului Radu Mazăre situația de la Școala 23, a afirmat că „după alegeri mai discutăm”. Și asta pentru că, peste tot pe unde s-a deplasat în campania electorală, punctul forte al discursurilor a fost reabilitarea școlilor. La aflarea veștii că urmează a fi montate camere de filmat în clasele unde se susțin tezele cu subiect unic, Liliana Enache, directoarea Școlii cu clase I-VIII nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, a zâmbit, arătându-se încântată de idee „Dar haideți să vă arăt de ce am avea noi mai multă nevoie”. Și am ajuns în clasele de la etajul I, unde am constatat că, în timp ce în majoritatea încăperilor încă se mai învață în bănci de lemn de pe vremea… bunicii, există și o clasă-două cu mobilier modular. Probabil alese pe principiul „să prindă ăștia micii drag de școală”, clasele primare au beneficiat și de „aportul” părinților care, deși nu prea sunt mulți cu dare de mână în acest cartier, au contribuit la atmosfera de mai bine. Spre exemplu, la clasa unde este Gabriela Șuhan învățătoare, investițiile în lambriuri și parchet laminat s-au ridicat la 35 milioane lei, la o clasă de 20 de copii. Și, din păcate, foarte multe clase din alte multe școli constănțene au ajuns la acest compromis, că doar învățământul este gratuit în România! Viroze din cauza condițiilor de la oră Cu adresa nr. 645 din 11 ianuarie 2008, Cornelia Pușcașu, administratorul, aducea la cunoștința serviciului administrație școli, din cadrul RAEDPP Constanța, situația dezastruoasă a fostului atelier de băieți preschimbat, în urma reabilitărilor, în sală de sport. Reabilitări executate în luna august 2007 care au ajuns la 1 miliard lei și care, în final, în opinia noastră, după ce am văzut la fața locului, s-au făcut într-o mare bătaie de joc. Pentru că este inadmisibil ca, după ce se bagă atâta bănet, să nu poți ține orele de sport din cauza frigului, a mucegaiului și a „șuvoaielor” care curg pe pereți. Termopanele au fost montate aiurea „în sensul că nu pot fi deschise decât în partea superioară și numai urcând pe scară. Nu se rabatează pentru a lăsa posibilitatea unei minime aerisiri, iar cu ușa deschisă este practic imposibil de lucrat cu copiii. Mai mult, unul din geamuri a cedat din garnitură, s-a spart și urmează a fi înlocuit (…) Am avut sesizări din partea părinților în legătură cu condițiile din sala de sport, multe viroze fiind puse pe seama acestora” – am citat din adresa amintită mai sus, întocmită de administratora Cornelia Pușcașu. Se speră ca RAEDPP să se țină de cuvânt vara aceasta și să revină la sala de sport a Școlii 23, pentru a reabilita… reabilitarea efectuată în urmă cu nici un an.