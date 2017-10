Plaja din Tuzla, refugiu pentru turiştii sătui de balamucul din staţiuni

Plaja din Tuzla, refugiu pentru turiștii sătui de balamucul din stațiuni

Ca să ajungi acolo, trebuie să străbați un drum prăfuit. În capăt, vezi marea, care, în bătaia soarelui, pare mai albastră ca oricând. În depărtare, se zărește un vapor. În aer, miros de pește. Pe malul care coboară spre mare, barăci de pescari. Unele par părăsite. În altele, se pregătește borș de pește. N-are cum să nu-ți placă. E liniște. Iar aglomerația din stațiunile de pe litoral e departe. Plaja sălbatică din Tuzla e preferată de turiștii care caută liniștea. Vin aici cu familiile, pentru că își pot lăsa copiii să se joace în liniște pe plajă. E mai puțină agitație decât la Corbu, cealaltă plajă preferată de boemi. Iar peisajul e superb. În aer nu simți miros de gogoși, carne perpelită pe grătar și nici nu auzi manele. „Ne-am săturat de kitschul din stațiuni” „Ne place pentru că nu e aglomerat. Stăm în Tuzla, la o verișoară. E mult mai liniște aici, copilul putem să-l lăsăm pe plajă liniștit, nu mai stăm cu grijă. Curățenie nu prea este, dar venim aici mai mult pentru copil”, ne povestește Elena, din Vâlcea. Sătui de aglomerația și de țigănia din stațiuni, turiștii spun că au ajuns la concluzia că plajele sălbatice sunt mult mai atractive. „E prima oară când venim la Tuzla, e mai liniște aici, nu trebuie să stăm cap în cap cu alți turiști… Noi de obicei mergeam în Neptun, Cap Aurora, dar acum ne-am spus că e cazul să încercăm altceva. Aici, totul este OK. Singura problemă sunt câinii vagabonzi”, ne povestește familia Gros, din Târgu Mureș. Pe plaja din Tuzla nu e deschis, deocamdată, niciun bar. Cei care fac plajă aici trebuie să vină cu provizii din sat. Fără șezlonguri, fără beach-baruri, trambuline și ATV-uri. Fără fițe. Doar oamenii și marea. „Noi ne-am săturat de nebuneala asta, de kitschul de peste tot. De-asta venim aici. Sunt momente când ai nevoie de liniște, de pace. Păcat că nu e mai curat pe aici, atunci totul ar fi perfect”, ne povestesc Corina și Mihai, din Focșani. Raiul pescarilor Plaja este îngustă. Peste ea se revarsă marea. Într-o parte sunt turiștii, în alta pescarii. Oamenii vin în fiecare zi aici, cu noaptea-n cap și pleacă la pescuit. Unii sunt pensionari, alții vin doar în timpul liber și în concediu. „Suntem constănțeni și venim aici la pescuit. Câteodată, mai rămânem pe-aici și noaptea. Venim de obicei la cinci jumate dimineața”, ne povestește nea Nicu Rogoveanu, în timp ce taie zarzavatul pentru a prepara un borș de pește. Vine la Tuzla aproape zilnic, de când a ieșit la pensie, în 1999. „E un microb pentru mine. Am lucrat în navigație, iar de când am ieșit la pensie mă ocup de pescuit”, ne povestește nea Nicu. Pescarilor le place aici, dar se tem că, în scurt timp, și zona aceasta va fi cotropită de afaceriștii care își vor deschide pe aici gogoșerii, fast-food-uri și alte buticuri unde se vor vinde gablonzuri și țoale. „Ar fi păcat să dispară farmecul acestei plaje”, spun oamenii.