Phenianul, despre declaraţiile lui Trump: „Lătratul unui câine turbat“

Phenianul, despre declarațiile lui Trump: „Lătratul unui câine turbat“

Ştire online publicată Miercuri, 17 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Autoritățile din Coreea de Nord au apreciat, ieri, că mesajul președintelui american Donald Trump, care s-a lăudat că are un buton nuclear mult mai mare decât cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decât expresia unui „dement”, „lătratul unui câine turbat”, relatează France Presse.Kim Jong-Un a profitat de discursul său de Anul Nou pentru a-l avertiza că are butonul nuclear la îndemână, a întins în același timp o mână Seulului, făcând apel la un dialog și vorbind despre o participare nord-coreeană la apropiatele Jocuri Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud.Ca răspuns, președintele american a declarat într-o postare pe Twitter: „Informați-l că eu am de asemenea un buton nuclear și acesta este mult mai mare și mai puternic decât al lui. Și el funcționează!”.Într-o primă reacție nord-coreeană la acest mesaj, ziarul partidului unic la putere Rodong Sinmun a calificat afirmațiile lui Donald Trump drept „fanfaronadă”. „Nu este decât spasmul unui dement înspăimântat de puterea Coreei de Nord și lătratul unui câine turbat”, scrie ziarul nord-coreean.