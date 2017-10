Phenianul avertizează Japonia în legătură cu "autodistrugerea sa iminentă"

1

NEBUNII DE PE TERRA

parca imaginea este o amintire din 'epoca de aur" a Romaniei. de fapt, fostul nostru 'cel mai iubit fiu al poporului" s-a inspirat din realitatea acestui stat stupid ,dupa vizita "istorica" in Corea de nord'. paranoicul din imagine nu a priceput ca toti dictatorii din lume,africa,asia,america latina,europa au terminat in cel mai rusinos mod existenta lor de cacat.? ma intreb daca o sa am norocul sa traiesc si sfarsitul acestei maimute obeze?iar daca o sa apuc si reunificarea cu Moldova ma voi considera cel mai fericit om.in mod logic, avand doar 70 de ani ar trebui sa asist la amandoua evenimentele.ASA SA DEA DUMNEZEU!!!!!!!!