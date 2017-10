„Petromidia“ pune în funcţiune primul monoboy de la Marea Neagră

Premieră în lumea petrolului

„Petromidia“ pune în funcțiune primul monoboy de la Marea Neagră

Grupul „Rompetrol” rescrie istoria și… geografia petrolului la Marea Neagră cu două investiții majore: terminalul de transfer al țițeiului (monoboy) și terminalul de transfer al produselor finite din dana 9, a portului Midia. Investiție de 175 milioane de dolari Cele două investiții, care vor intra în exploatare la începutul anului 2009, au fost prezentate ieri, în cadrul conferinței de presă găzduite de „Rompetrol Rafinare”. Față în față cu zecile de ziariști români și străini s-au aflat Dinu Patriciu - directorul general al grupului, Alibek Zhilbayev – deputy ceo și Dan Ionescu – ceo and trading business unit leader. Terminalul de transfer al țițeiului – o investiție în valoare de 175 milioane de dolari - este o premieră la Marea Neagră, a declarat Patriciu. El este situat la 8,6 km în largul mării și permite operarea navelor din clasa Suezmax, de până la 160.000 tdw. Operațiunile de descărcare – încărcare se realizează prin intermediul unui sistem plutitor, la care acostează navele. Acesta face legătura cu rezervoarele rafinăriei Petromidia, printr-o conductă submarină. Schimbare de lider, în operare Până în prezent, rafinăria era aprovizionată prin intermediul operatorului „Oil Terminal”, din portul Constanța, printr-un traseu de conducte cu lungimea de circa 33 de kilometri. Odată cu intrarea în exploatare a monoboy-ului rafinăria va fi alimentată direct, fără intermediari. Diferențele sunt notabile a explicat Patriciu. La monoboy, vor fi operate nave de până la 160.000 tdw, iar viteza de pompare a țițeiului este de 7.000 metrii cubi pe oră. La „Oil Terminal”, acostează nave de până la 150.000 tdw, iar rata de operare este de doar 900 metrii cubi. Pe de altă parte, drumul dintre terminal și rafinărie se scurtează cu 33 kilometri, ceea ce îi asigură rafinăriei o economie de cel puțin 4 – 5 dolari pe tona de țiței, respectiv 16 – 17 milioane de dolari pe an în plus, la profit. Noua investiție face ca grosul traficului de țiței să mute de la terminalul din portul Constanța la cel de la „Petromidia”. Asta nu înseamnă că „Oil Terminal” va rămâne fără activitate, a ținut să precizeze Patriciu. Diferența este că, pe viitor, „Petromidia” va fi cea care dă de lucru terminalului din portul Constanța. Acesta va primi cantități de țiței pentru depozitare și încărcare pe nave. Midia - cap de conductă Monoboy-ul permite transferul a 24 milioane de tone de țiței pe an. Această capacitate de operare face din el cel mai bun cap de conductă pentru oleoductul Constanța - Trieste. După cum se cunoaște, conform studiului inițial, conducta cu o lungime de 1.360 km poate fi construită în trei variante: 40, 60 sau 90 milioane tone pe an. Patriciu a anunțat că Grupul „Rompetrol” și „KazMunaiGaz” sunt dispuși să finalizeze acest proiect și să asigure necesarul de petrol. El a apreciat că, având în vedere evoluția prețurilor, costul finalizării conductei, din care mare parte există deja, se va diminua semni-ficativ, ajungând la 600 - 700 milioane de dolari. El a afirmat, de asemenea, că sistemul „monoboy - Petromidia - Oil Terminal - nave” asigură costuri mai mici de transport decât oleoductul Burgas - Alexandroupolis. De aici rezultă că noul terminal petrolier capătă o importanță strategică ca punct de legătură între sursele de energie din Est și piețele de desfacere in Vest. La „Petromidia” va fi adus țiței din Kazakhstan și Azerbaidjan (încărcat în portul georgian Batumi), dar și petrol din portul rusesc Novoro-ssiysk sau din zona Golfului Persic. Tehnologie de ultimă oră Ca urmare a intrării în exploatare a noului terminal, rutele țițeiului în zonă vor fi reconfigurate, iar România va avea un statut mai înalt pe harta petrolieră a Mării Negre, Mediteranei și Europei. Prima navă cu țiței va fi descărcată în ianuarie 2008. Vor fi operate cel puțin 4 nave pe lună, a declarat Patriciu. El a precizat că Grupul „Rompetrol” nu are de gând să reducă producția în sectorul petrolier în 2009. Constructorul terminalului petro-lier este firma olandeză „Van Oord Offshore BV”, iar furnizorul echipamentului de bază, este tot o companie olandeză, „Bluewater Energy Services BV”. Patriciu a afirmat că „Van Oord” este unul dintre cei mai experimentați constructori de asemenea instalații, din lume și că a pus în funcțiune 110 de terminale mono-boy. Referindu-se la terminalul de la „Petromidia”, el a declarat că monoboy-ul încorporează tehnologia cea mai avansată și că, din punct de vedere al protecției mediului, prezintă o garanție de 100%. Dar despre acest aspect extrem de important, vom discuta pe larg într-o ediție viitoare. Investiție în dana 9 Terminalul de transfer al produ-selor finite din dana 9 a portului Midia este cel de al doilea obiectiv major realizat de Grupul „Rompetrol”. Acesta permite acostarea navelor de până la 10.000 tdw în dana 9b și a barjelor de tip tanc de până la 3.000 tdw, în dana 9c. Noua investiție, în valoare de 29 milioane de dolari, asigură creșterea capacității de operare a produselor finite de la 90.000 tone la 310.000 tone pe lună.