Petrecăreţii au transformat spaţiul verde în gropi de gunoi

Petrecăreții au transformat spațiul verde în gropi de gunoi

Constănțenii au profitat de vremea frumoasă din prima zi de Paște și au ieșit la iarbă verde. Au lăsat, însă, în urma lor pet-uri, hârtii, pungi și resturi de mâncare, zonele cele mai afectate fiind Cheile Dobrogei, Murfatlar și Hagieni. După ce au petrecut la iarbă verde de Paște, oamenii au uitat de bunul simț și au lăsat gunoaiele pe lângă grătar. Puțini au fost aceia care au strâns resturile după ei, care au luat pungile în mașină pentru a le arunca la coșul de gunoi. Pet-urile fac parte din peisaj, iar resturile sunt aruncate la voia întâmplării. Cheile Dobrogei, Murfatlar și Hagieni, zonele afectate De parcă nu ar fi destul gunoiul făcut de constănțeni, turiștii au marcat litoralul românesc cu munți de gunoaie. An de an, petrecăreții dau de furcă autorităților locale, care trebuie să se ocupe de salubrizare. „Zonele cu probleme sunt Cheile Dobrogei, Murfatlar, Hagieni. Mulți oameni au fost văzuți și pe marginea drumului ieșiți la iarbă verde, lăsând în urma lor fel de fel de resturi. La fel s-a întâmplat și în stațiunea Mamaia. De mâine (n.r. astăzi) vom lua legătura cu administrațiile locale pentru a face echipe, astfel încât să scăpăm de mizerie”, a declarat Vasile Petro, comisar șef al Gărzii de Mediu Constanța. Nu se cunoaște cu exactitate, până în prezent, cantitatea de gunoaie lăsată în urmă pe spațiul verde sau pe plaje și nici amenzile nu îi sperie pe oameni, pentru că nu se dau. Ar putea plăti și 6.000 lei pentru o sticlă aruncată la întâmplare, însă nu le pasă. Administrațiile locale sunt singurele responsabile să asigure salubrizarea zonelor, iar cât privește măsurile care ar putea fi luate pentru a preîntâmpina situațiile de acest gen, care se repetă an de an, Vasile Petro a spus: „A fost o problemă pe care am tot discutat-o cu administrațiile locale. Ne-am gândit să montăm coșuri de gunoi prin pădure, însă efortul financiar ar fi mare. Plus că, din experiența noastră, acolo unde au existat pubele de gunoi oamenii au aruncat pe lângă. Singura soluție care se poate aplica la noi este salubrizarea post-eveniment. Este trist, pentru că, până să se măture, peisajul este macabru”. Coșuri de gunoi pe plaje Prin pădure nu există colțișor fără cutii de bere, sticle de apă sau suc, șervețele sau resturi alimentare. „Vom lua legătura cu administrațiile publice locale, cu reprezentanții Direcției Apelor Dobrogea - Litoral (DADL), cu Jandarmeria și Poliția pentru că se apropie și 1 mai”, a adăugat co-misarul șef al Gărzii de Mediu Constanța. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al DADL, Cătălin Anton, a spus că Apele Române vor monta coșuri de gunoi pe plaje, pentru ca turiștii care vin la mare de 1 mai să nu arunce resturile de orice fel pe nisip. „Totodată, atragem atenția celor care intră cu autoturismele pe plajă că riscă amenzi de 25.000 lei de la poliția comunitară, pe care am sesizat-o în acest sens”, a declarat purtătorul de cuvânt al DADL.