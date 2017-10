PETA cere companiei Walt Disney să renunţe la animalele sălbatice la filmări

PETA cere companiei Walt Disney să renunțe la animalele sălbatice la filmări

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația de protecție a animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) cere, într-o scrisoare deschisă, producătorului Jerry Bruckheimer și companiei Walt Disney, să renunțe la folosirea animalelor sălbatice pe platourile de filmare, relatează News.ro, citând The Hollywood Reporter.Compania Disney nu a făcut comentarii pe tema scrisorii PETA.Grupul PETA, care militează pentru drepturile animalelor, le-a propus lui Bruckheimer și The Walt Disney Company să folosească imagini generate pe computer în schimbul animalelor.În urmă cu câteva zile, tabloidul britanic The Sun a relatat că o maimuță Capucin a vomitat de mai multe ori pe când se afla pe platourile de filmare pentru "Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales".Imediat, PETA i-a cerut regizorului să își ia angajamentul că nu va mai folosi maimuțe sau alte animale sălbatice.PETA susține că a avertizat realizatorii filmului că maimuțele Capucin vor avea de suferit în momentul în care vor călători în Australia și că Joe Suffredini, furnizorul de animale al Avian Entertainment, a incălcat în trecut legea semnată în 1966 privind tratamentul aplicat animalelor.