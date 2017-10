Peste 200 de familii din Tomis Nord au rămas fără apă caldă şi căldură

Peste 200 de familii din Tomis Nord au rămas fără apă caldă și căldură

RADET Constanța a început, ieri, să debranșeze rău platnicii. Primii vizați au fost constănțenii care locuiesc pe strada Sucevei din cartierul Tomis Nord. RADET Constanța i-a păsuit de câteva ori, însă datoria a depășit 369.000, sumă la care se adaugă și penalitățile. Ieri au fost debranșați de la apă caldă și căldură și se așteaptă să fie debranșați și de la apă rece. După ce au fost notificați în nenumărate rânduri să-și plătească datoriile pe care le au către regie, reprezentanții RADET au trecut la acțiune. Liviu Popa, director de producție RADET Constanța a declarat: „Debranșările se fac de la branșament fără ca alți clienți să fie afectați“. „Își bat joc de noi” Acțiunea de debranșare care a avut loc ieri este prima pe anul acesta. Angajații RADET au deschis căminul de racord și au decuplat Asociația de Proprietari 749. Șapte scări ale blocului în care stau 203 familii au rămas fără căldură și apă caldă. Imediat cum i-au văzut, oamenii au ieșit din casă și au început să se plângă. „Ce o să ne facem acum? Nu tu spălat, nu tu căldură, nu tu apă. O să stăm ca la pădure”, se plânge Ismail Chireș, locatar rămas fără apă caldă și căldură. Oamenii sunt nemulțumiți de situația la care s-a ajuns, mai ales că, spun ei, își plătesc datoriile pe care le au către asociație. Unde ajung banii nu știu. Ei cred că de vină sunt administratorii care nu plătesc facturile. Locatarii se așteaptă să li se oprească și apa rece. „Administratorii își bat joc de noi, dom’le. RADET-ul nu are nicio vină, ne-a înțeles și când am fost la ei să-i rugăm să nu oprească apa caldă și căldura ne-au ascultat și au ținut cont că avem copii mici și bătrâni bolnavi”, declară indignat Ismail Chireș. Patru șefi la un bloc Ion Terci locuiește în blocul cu pricina și, de când a văzut că sunt probleme cu administrația, s-a debranșat. Locatarul a intuit că vor fi probleme pentru că vechiul administrator a lăsat datorii mari. „Mi-am pus aer condiționat și boiler. Plătesc mai mult la curent, dar sunt sigur că este plătit”, declară locatarul. Ion Terci ne spune că la un bloc sunt patru administratori care, în loc să plătească datoriile, plătesc avocați și se judecă pentru te miri ce. Banii n-au ajuns la RADET De vină sunt și locatarii care au acumulat datoriile în timp, care sunt și purtătoare de penalități. Cei care își plătesc mereu facturile sunt nemulțumiți pentru că dau banii și nu ajung unde trebuie. Mulți dintre locatari sunt la zi cu plățile. În luna decembrie a anului trecut locatarii au dat câte 150 de lei de familie și în total s-a strâns suma de 6.000 de lei pentru a plăti o parte din datoria către RADET Constanța. „Am dat banii ca să ne dea drumul la apă caldă și căldură. Domnii ne-au înțeles și au tot așteptat să le dăm banii”, se plânge Verginia Nate, de la scara A. Ieri, în timpul controlului, locatarii au aflat că suma de 6.000 de lei nu a ajuns la RADET. Pensionara spune că de opt ani se chinuie cu asociația. Mai demult luau apă rece cu găleata pentru că nu se plăteau furnizorii. Verginia Nate ne spune că pe scara ei nu sunt datorii și că de vină este și RADET-ul pentru că trebuia să debranșeze din timp blocul. În felul acesta nu se strângeau atâtea penalizări. Reprezentanții regiei înțeleg supărarea oamenilor și îi sfătuiesc să schimbe con-ducerea asociației. „Noi suntem proprietari până la conductă, mai departe e treaba voastră”, le spune Liviu Popa. O soluție pentru locatari ar fi să vină să plătească factura direct la sediul regiei. „Individual nu pot veni, dar pot plăti factura întregului bloc dacă se pun de acord toți vecinii”, este soluția pe care o propune Monalisa Mattar, de la RADET Constanța, care a însoțit ieri echipa. Administratorul Ion Lăzărescu nu a fost de găsit. Regia are de recuperat datorii în valoare de peste 1.100.000 de lei, la care se adaugă și penalități. Acțiunea de debranșare a rău platnicilor continuă și în următoarele zile.