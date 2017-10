Pescarii constănţeni i-au scris lui Băsescu pentru a-şi salva colibele

Pentru că Mazăre vrea să-i demoleze cu riviera

Pescarii constănțeni i-au scris lui Băsescu pentru a-și salva colibele

Pescarii din Constanța nu vor să renunțe nici în ruptul capului la colibele lor și la portul în care și-au petrecut cea mai mare parte a vieții, atât ei cât și părinții lor. Chiar dacă Mazăre vrea să treacă exact peste bărcile lor cu șoseaua de coastă și i-a somat ca în termen de 10 zile să demoleze tot și să plece. Cei 138 de pescari din zona Pescărie au semnat, vineri, o petiție pe care au trimis-o președintelui României, Traian Băsescu. Oamenii îl roagă pe șeful statului să îi ajute pentru a putea păstra tradiția pescărească, moștenită din tată în fiu, vie și la Constanța. „Domnule președinte, în calitatea dumneavoastră de fiu al Constanței, suntem convinși că nu doar o dată ați zăbovit în micuțul port pescăresc, amenajat în nordul Constanței de zeci de ani de părinții și bunicii noștri. Aici am copilărit, aici am deprins dragostea pentru mare și pescuit, aici vor și copiii noștri să ne urmeze pasiunea. (…) Vrem să ducem mai departe tradiția pescărească în Constanța și de aceea vă cerem ajutorul”, își încep pescarii scrisoarea către pre-ședintele Băsescu. Cei 138 de semnatari povestesc mai departe cum încearcă inspectorii Primăriei Constanța, de câteva săptămâni, să îi determine să-și demoleze colibele și să plece. „Încălcând Legea 280/2003 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, art.14, care interzice construcția de șosele și alte amplasamente în banda litorală și protejează totodată construcțiile pescărești, primarul Radu Mazăre ne-a anunțat că ne va demola colibele pentru a face aici șoseaua de coastă. Am primit deja somațiile de desființare, urmând ca în 10 zile să se treacă la demolări. Menționăm că, chiar și în condițiile în care construirea acestei șosele ar fi legală, ea nu ar putea trece prin portul nostru deoarece de jur împrejur sunt construite blocuri de locuințe și cămine studențești. Este practic imposibil de construit, așa că noi bănuim că primarul Radu Mazăre are cu totul alte interese aici, mai degrabă imobiliare. Pentru a nu permite acest lucru, vă rugăm să interveniți și să ne ajutați”, se încheie petiția pescarilor. Amintim că portul pescăresc din nordul Constanței, de la intrarea în stațiunea Mamaia, va fi desființat pentru a face loc șoselei de coastă, potrivit Primăriei Constanța. Astfel, 90 de colibe pescărești vor fi demolate, iar 138 de pescari vor trebui să-și caute un alt loc de întâlnire.