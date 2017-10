Persoanele cu dizabilităţi ar putea rămâne fără sprijin

Persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără sprijin

După ce Guvernul Boc a decis să interzică angajaților statului să cumuleze pensia cu salariul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC) este îngrijorată pentru că are 34 de asistenți maternali pensionari. „Vă dați seama că situația este dramatică, pentru că nu poți smulge copilul din sânul familiei fără să fie afectat. Asistenții maternali s-au obișnuit cu micuții și invers și, dacă nu se modifică legea, ar trebui să identificăm alți 34 de asistenți maternali”, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al direcției. Reprezentanții Protecției Copilului Constanța nu pot decât spera ca asistenții maternali să fie tratați ca excepție. „O altă posibilitate este să fie stabilit un plafon maxim al pensiei și apoi să fie excluși cei care nu se încadrează în acest plafon”, a mai explicat Roxana Onea. Pentru că pensia este o sursă de venit sigur, probabil, cei mai mulți asistenți maternali ar renunța la contractul cu DGASPC Constanța. Din cauza ordonanței, au de suferit și asistenții personali. Daniela Drecșan, șef Serviciu Asistență și Protecție Socială din cadrul Primăriei Constanța, ne-a spus că primăria are angajați în jur de 400 de asistenți personali care sunt și pensionari. „Noi i-am chemat pentru a opta fie pentru pensie, fie pentru a fi asistenți personali și sperăm să fie modificată Ordonanța. Să pună un plafon maxim de pensie și să-i pună doar pe cei care nu se încadrează să aleagă între a fi pensionari sau asistenți personali”, a explicat Daniela Drecșan. Majoritatea asistenților personali sunt părinții sau bunicii celor cu nevoi speciale. Un asistent personal are un salariu de încadrare de 680 de lei. Ordonanța de urgență care prevede interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sistem public a fost publicată în Monitorul Oficial pe data de 5 ianuarie și se aplică în 15 zile de la data apariției. Până acum, singurii care pot primi și pensie și salariu sunt medicii, profesorii și artiștii.