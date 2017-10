PERICOLUL DIN ADÂNCURI. Rusia reînnoiește flota de submarine la Marea Neagră

Ştire online publicată Joi, 16 Iulie 2015.

Două submarine din proiectul 636 - Kolpino și Veliki Novgorod- ce urmează să fie livrate în curând Flotei ruse, vor contribui la întărirea forțelor submarine ruse în Marea Neagră, potrivit comandantului șef al marinei ruse, amiralul Viktor Cirkov, citat de Sputniknews.'O dată cu sosirea acestor submersibile la Novorossiisk, vom asista la o redresare a forțelor submarine ale Flotei Rusiei în Marea Neagră, având în vedere faptul că submarinele din proiectul 636 au o mare autonomie subacvatică, fiind dotate cu echipamente avansate și armamentul cel mai modern, inclusiv rachete antiaeriene și de croazieră', a declarat amiralul Viktor Cirkov.Potrivit acestuia, cele două submarine din proiectul 636, Kolpino și Veliki Novgorod, a căror livrare către Flota Rusiei din Marea Neagră este așteptată până la sfârșitul anului viitor, sunt încă în construcție la șantierele navale ale Amiralității din Sankt-Petersburg.În plus, construirea unei serii de șase submersibile cu propulsie diesel-electrică din proiectul 636 se află 'sub controlul permanent al Comandamentului superior al marinei', a mai spus Viktor Cirkov.'În 2014, două submarine cu propulsie diesel-electrică din acest proiect — Novorossiisk și Rostov pe Don — au fost deja livrate Flotei ruse. Un submarin de același tip, Starâi Oskol, a fost lansat la apă în această lună. De asemenea, un alt submersibil din proiect, Krasnodar, va fi livrat Flotei ruse până la sfârșitul anului 2015', a adăugat amiralul Cirkov.Între altele, a adăugat el, inginerii ruși 'vizează creșterea adâncimii de scufundare și a vitezei de croazieră a submersibilelor nucleare și cu propulsie diesel-electrică, reducerea zgomotului sub apă și a detectabilității, punând accent pe dezvoltarea dispozitivelor energetice, armamentului și echipamentelor electronice'.Proiectul 636 urmează proiectului sovietic 877 Paltus, considerat de mare succes în epocă. În clasificarea NATO, cele două submarine fac parte din categoria Kilo. Occidentul a botezat de asemenea acest tip de submarine 'Gaura neagră în ocean', datorită faptului că, practic, sunt nedetectabile de sonarele forțelor antisubmarine ale Alianței Nord-Atlantice.