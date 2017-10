Pericol în apă

Sezonul de îmbăiere s-a deschis de câteva zile, turiștii au început să sosească pe litoral, însă cei care vor să se aventureze în Marea Neagră trebuie să știe că nu li se oferă nicio protecție. De la Năvodari până la Vama Veche, marea nu are balize și nici salvamari care să-i atenționeze pe turiști că se depărtează prea mult de mal. Începând de anul trecut, Guver-nul a decis că finanțarea serviciului public de salvamar și a punctelor de prim ajutor pentru sezonul turistic se va face din fondul de rezervă bugetară. Dacă anul trecut suma a fost mult prea mică pentru asigurarea în bune condiții a serviciului de salvare pe mare, anul acesta, situația este, cu adevărat, disperată. Cu excepția Primăriei Constanța, care a prins în bugetul pe 2008 suma pentru plata salvamarilor, urmând ca în acest sezon estival banii să fie virați de la bugetul de stat, nicio altă primărie nu s-a gândit și la salvarea turiștilor. Și nici nu este obligația primăriilor, atâta timp cât Guvernul și-a luat angajamentul că va plăti acest serviciu. Gheorghe Oancea, președintele Asociației Naționale a Scafandrilor și Salvamarilor Profesioniști, reprezentantul firmei care a câștigat licitația pentru asigurarea serviciului de salvamar pentru plajele din Constanța și Mamaia, ne-a spus că a încheiat deja contractul cu Primăria Constanța și că au demarat lucrările de montare a balizelor. Numărul salvamarilor care vor fi prezenți pe plajele din Constanța și Mamaia se ridică la 100. În momentul în care am întrebat care este valoarea contractului, am fost acuzați de jocuri politice de către Gheorghe Oancea. Inutil să-i mai reamintim faptul că salvamarii sunt plătiți din bani publici. Restanțe din 2007 La Năvodari, serviciul de salvamar înoată în ape tulburi. Iosif Nicolae, reprezentantul salvamarilor din nordul litoralului ne-a mărturisit că, și în prezent, numărul de posturi de salvamar este o nebuloasă. În condițiile în care anul trecut au ieșit în pierdere, cu o diferență de 200.000 lei, anul acesta munca lor va începe cu un voluntariat. „Anul trecut, am acoperit două treimi din plajă, cu foarte puține foișoare. De abia se vedea de la un foișor la altul, doar cu un binoclu”, ne mărturisește Iosif Nicolae. Pe lângă asigurarea posturilor de salvamar, în sarcina lui a căzut și dotarea a trei posturi de prim ajutor. Sumele necesare pentru echiparea lor nu au sosit nici după un an. Unul dintre posturile de prim ajutor este dotat cu aer condiționat, frigider, o targă și un pat de consultații. Pentru acest sezon estival, pe sectoarele de plajă turistice de la Năvodari vor fi 20 de salvamari și opt bărci. Totodată, Iosif Nicolae a spus că în această vară vor avea la dispoziție și o barcă rapidă de intervenție, dar și 12 voluntari ai unei organizații neguvernamentale. „Eu nu am salvamari pe care să-i scot dintr-un sertar atunci când primesc banii” Și sudul litoralului se confruntă cu aceleași probleme. George Lipoveanu, directorul general al salvamarilor din sud ne spune că din februarie se luptă pentru ca anul acesta să nu mai fie aceleași probleme cu lipsa salvamarilor de la posturi. „E de zece ori mai prost ca anul trecut - precizează George Lipoveanu. Angajasem oamenii, cei 117 salvamari pe sudul litoralului, unde este zona cu cel mai mare risc de înec de pe litoral, de la 23 August la Vama Veche. Dacă scrie clar în ordonanță că finanțarea vine de la bugetul de stat, de ce se mai aruncă cu noroi în primării, când primăriile doar organizează licitația?”, se întreabă George Lipoveanu. Deși zona este extrem de periculoasă și sunt destui necugetați care se avântă în largul mării, în prezent, în zona de sud a litoralului nu s-au instalat balizele și niciun salvamar care să-i fluiere pe cei care se avântă în valuri. „Eu nu am salvamari pe care să-i scot dintr-un sertar atunci când se primesc banii. Ei trebuie plătiți, trebuie să aibă o pregătire. Spre exemplu, anul trecut, un salvamar a avut salariu de 600 de lei. Eu am discutat și cu prefectul Dănuț Culețu și mi-a spus că o să discute cu primarii, dar eu am vorbit cu ei și mi-au zis că nu li s-a zis nimic”, ne mărturisește George Lipoveanu. Prefectul acuză primăriile Contactat telefonic, prefectul Constanței, Dănuț Culețu, ne-a declarat că a discutat cu primăriile litorale să prindă în bugetul pe acest an sumele necesare pentru serviciul de salvamar și prim ajutor, urmând ca primăriile să dea banii și, în urma rectificării bugetare din iulie - august să primească banii. „Doar Primăria Constanța a prins în buget suma necesară pentru serviciul de salvamar”, a precizat prefectul. Primarii efemeri numai de serviciul de salvamar nu au avut grijă. Vor fi sau nu aleși pentru încă patru ani? Era singura lor problemă la sfârșitul anului trecut. Știau că, în luna iunie, singurele lor probleme vor fi cele privind campania electorală, însă nici Executivul nu s-a învrednicit să trimită banii necesari pentru plata serviciului de salvamar, în condițiile în care jumătate din suma pe care Apele Române o primesc de la agenții economici care au închiriat suprafețele de plajă se duce la bugetul de stat.