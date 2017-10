Perdeaua optimistă seduce musafirii

În (foarte mult) timp, poate și un autist ca mine ar fi înțeles că este frumos să ai pereții vopsiți în culori pastelate și meticulos aliniate la nuanțele secundare ale mobilierului de lux. Dar să îmi spună fengșuistu’ în față că primul lucru la care se uită musafirii este perdeaua… asta e deja nesimțire. Pentru că eu nu mai am perdea de vreo șase ani și mă gândesc acum cu groază la săracii musafiri… cum intră ei la mine în casă și se uită instantaneu la perdea… numai că nu există așa ceva și ei rămân blocați, căutând cu disperare acest reper cosmic. În biblia amenajărilor interioare se spune că „draperiile somptuoase, din catifea sau mătase, și storurile moderne personalizează orice spațiu și sar în ochi”. Ca la orice altă piesă din marele puzzle ale locuinței, perdeaua trebuie să se conformeze mai multor reguli de bun simț. În primul rând, o perdea respectă linia locuinței (modernă, clasică, rustică și tot așa). În al doilea rând, ea este vârful unui triunghi imaginar, compus din perdea, husa fotoliului și pledul de pe canapea. Această variantă „metro” a teoremei lui Pitagora se învață la… școală. Poate nu vă vine să credeți, însă școala de artă din România are o secție de decorațiuni și amenajări interioare. Estimativ, învățământul întru frumos va atrage probabil mai mulți oameni decât dreptul și medicina. Se câștigă mai mult din agățatul unei perdele în funcție de soare, decât dintr-o operație deschisă pe cord. Ce mai înveți la școală e că perdeaua are și personalitate. Dacă are o croială simplă și vine în culori neutre, atunci e vorba de o perdea liniștită. Dacă este transparentă și ușoară, cu modele simpliste, atunci este optimistă și plină de viață. Dacă este „grea”, din catifea cu diamante și are textura elaborată, mai ceva ca cercurile extraterestre din lanuri, atunci aveți o perdea manelistă. Personal, consider că toate perdelele suferă de ADHD și de nebăgare în seamă. Se agită tot timpul și își strică „linia”, forțându-te să te oprești din orice ai face pentru a le aranja. În afară de personalitate, materialul folosit afectează direct și gradul de stres al locatarilor. Mai exact, o perdea din lână „cade” elegant. Cele din mătase și bumbac trebuie aranjate de proprietari, în timp ce perdeaua din in se șifonează foarte repede. Tehnici mai avansate presupun utilizarea materialului folosit la perdea pentru învelirea lustrelor și lămpilor din casă sau alegerea culorii perdelei în funcție de culoarea pereților.