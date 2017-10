Percheziţie la sediul companiei British Petroleum din Moscova

Rusia:

Percheziție la sediul companiei British Petroleum din Moscova

Ştire online publicată Joi, 01 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Sediul din Moscova al companiei petroliere britanice British Petroleum (BP) a fost percheziționat, ieri, de poliția rusă, operațiunea având, se pare, legătură cu alianța eșuată cu compania rusească Rosneft, a anunțat un oficial al companiei, citat Agerpres.„Cooperăm cu forțele de ordine”, a declarat Vladimir Buianov, citat de postul de radio Eho Moskvî.El a lăsat să se înțeleagă că operațiunea se desfășoară în cadrul procesului intentat împotriva companiei britanice BP, după eșuarea alianței cu Rosneft.„Presupun că operațiunea are legătură cu aceasta, dar nu am informații certe în această privință”, a adăugat reprezentantul BP.Un acționar minoritar al TNK-BP, un joint-venture al BP în Rusia, a reclamat în justiție compania, pretinzându-i daune de 87,112 miliarde de ruble (2,1 miliarde de euro) după eșecul alianței cu Rosneft, precizează Utro.ru.Percheziția are loc la o zi după ce Rosneft a semnat un acord de parteneriatul cu gigantul american al hidrocarburilor ExxonMobil.