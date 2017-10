Pentru că l-au făcut interlop, un dentist le cere procurorilor constănţeni daune de 100.000 de lei

Pentru că l-au făcut interlop, un dentist le cere procurorilor constănțeni daune de 100.000 de lei

Bogdan Ștefan Acatrinei, medic stomatolog, a dat în judecată Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, Ministerul Public și Ministerul Justiției, cărora le solicită 100.000 de lei, drept daune, pentru prejudiciul creat prin faptul că a fost menționat într-un rechizitoriu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și „catalogat” drept membru al grupării infracționale „Spaniolu”. Bărbatul mai solicită instanței „ca cei trei pârâți să își ceară scuze, în mod public, pentru daunele ce mi-au fost produse prin activitatea calomnioasă, respectiv prin inclu-derea subsemnatului, într-un act oficial, într-o grupare infrac-țională”. În cuprinsul rechizitoriului, procurorul de caz face trimitere la anumite activități considerate a fi ilicite ale grupării „Spaniolu“ Magistrații de la Judecătoria Constanța, unde a fost înregis-trată acțiunea în răspundere contractuală, au acordat ca termen de judecată data de 5 mai a.c. „Mai mult decât atât, rechizitoriul cu nr. 9466/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța a fost comunicat, în format electronic, către toată presa din Constanța, cu consecința „popula-rizării” la scară amplă a unei situații neadevărate, dar calomniatoare la adresa subsemnatului” - spune Bogdan Ștefan Acatrinei în acțiunea înaintată magistraților de la Judecătoria Constanța. Pe un site al unui ziar local a fost publicat tot conținutul rechizi-toriului amintit, fiind accesibil oricărei persoane. Acatrinei susține că este „curat” ca lacrima „Practic, analizând cuprinsul rechizitoriului cu nr. 9466/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța se poate constata că în cauza respectivă nu am avut nicio calitate (făptuitor, învinuit, inculpat sau martor), dosarul penal nu privește vreo activitate desfășurată de sub-semnatul și nu sunt indicate alte cauze penale în care să fi fost anchetat, trimis în judecată sau condamnat. În această situație, mențiunea calomniatoare cu privire la apartenența subsemnatului la „gruparea «Spaniolu» este total surprinzătoare, dovedind săvâr-șirea unei grave abateri de la normele procesului penal, cu consecința prejudicierii mele, atâta timp cât, după acest moment, am fost catalogat de toată presa drept «interlop», „membru al grupării Spaniolu iar membrii familiei, prietenii, apropiații, clienții și persoanele cu care am relații comerciale au fost șocați de o astfel de «calitate», iar mulți dintre aceștia au evitat să mai continue relațiile de prietenie sau de afaceri” - spune medicul stomatolog Acatrinei. „În ceea ce privește pregătirea profesională și statutul social al subsemnatului și impactul relatării mincinoase din rechizitoriul amintit, precizez faptul că sunt absolvent al Facultății de Medi-cină, în prezent profesez ca medic stomatolog în cadrul Cabinetului aparținând SC «SuperDent 92» SRL, împreună cu mama mea, care este tot medic stomatolog și după finalizarea cursurilor univer-sitare am participat la numeroase conferințe interne și internaționale de pregătire și am urmat mai multe cursuri de specializare. Nu în ultimul rând, menționez că am calitatea de lector avizat de Colegiul Medicilor Dentiști din România spre a susține demon-strațiile practice din cadrul cur-surilor de educație medicală continuă (EMC)” - mai spune Acatrinei. „Precizez faptul că nu am săvârșit nicio infracțiune, am un comportament normal în soci-etate, nu am fost anchetat, cercetat, învinuit, trimis în jude-cată sau condamnat pentru săvârșirea vreunei infracțiuni, mențiunea din rechizitoriul cu nr. 9466/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța este neadevărată, calomniatoare și defăimătoare la adresa subsem-natului, producându-mi un grav prejudiciu” - continuă Acatrinei să acuze procurorii constănțeni. „Nu am nicio legătură cu dosarul cercetat de procurori” În susținerea plângerii formulate, Acatrinei aduce în discuție prevederi ale unor decizii apar-ținând Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și hotărâri judecătorești emise chiar de instanțele constăn-țene, care au ca obiect tot acțiuni asemănătoare. „Or, în condițiile în care procurorul care a redactat rechizitoriul cu nr. 9466/P/2008 al Parchetului de pe lângă Judecă-toria Constanța a procedat la includerea subsemnatului în mod nelegal, mincinos și fără a avea nicio legătură cu obiectul dosarului și cu persoanele cercetate, în rândul unei grupări infracționale, rechizitoriul fiind verificat și aprobat de conducerea Parchetu-lui, după care a fost predat către mass-media locală și națională pentru „răspândirea” acestuia către toți locuitorii Constanței, este evidentă și încălcarea obligației de confidențialitate și de securitate a datelor subsemnatului, cu atât mai mult cu cât numele meu este asociat în mod nereal cu o situație mincinoasă, dar cu un impact de-vastator asupra bunei reputații de care mă bucur și asupra profesiei (medicină) pe care o profesez” -spune Acatrinei în încheierea acțiunii înaintată instanței.