Pentru bani, primarii „îmbracă” orice haină politică

Politica autohtonă se face, cel puțin în ultimul timp, la mica înțelegere. Ce principii, ce fair play, ce ideologii și doctrine? Banu’ să iasă, că mărunții politicieni locali se vor da, și ei, după cum bate vântu’, când la stânga, spre PSD, când la dreapta, spre PD-L. Prea puțin contează pe ce liste au candidat pentru șefia administrației publice locale. În aceeași ordine de idei, e mai puțin important că n-au trecut, din cei patru ani de mandat, decât trei luni, iar primarii dau bir cu fugiții spre partidul în care, cred ei, va ploua cu bani. Preferând să stea cu mâna întinsă la Consiliul Județean Constanța, cu gândul la finanțări care se lasă așteptate, primarii nu fac eforturi prea mari nici pentru a obține fonduri, fie ele guverna-mentale, fie europene. Aleșii locali democrat-liberali trag speranța că, dacă PSD- ul le va face ceea ce ei numesc „o ofertă bună”, nu e exclus să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard. Să nu mai existe, în politica de la malul mării, onoare?! Să nu se mai ghideze primarii decât după „regele ban”?! Din interes... „cu dragă inimă” Primarul din Albești, Gheorghe Moldovan, susține că, cel puțin în ceea ce îl privește pe el, nu a existat nicio propunere din partea social-democraților sau a vreunui alt partid. El a precizat însă, că nici nu condamnă categoric gestul colegilor săi din Hârșova și Ion Corvin, Tudorel Nădrag și Dumitru Nedea, care au recunoscut franc faptul că își pregătesc intrarea în marea familie pesedistă, aceeași care a împânzit județul Constanța. „Dacă e în interesul oamenilor, al comunității… Până la urmă, asta primează”, a încercat să explice gospodarul șef din Albești, destul de evaziv, gestul colegilor săi de partid. El a subliniat, de asemenea, că se confruntă cu o situație gravă, dat fiind faptul că „bugetul local e deja cheltuit, iar proiectele demarate de fostul primar sunt fie fără acoperire, fie nefinalizate”. „Tre’ să muncesc trei ani ca să plătesc tot ce a fost început”, a deplâns primarul Moldovan soarta localității. Nu în ultimul rând, el a declarat că „scandalul din ultima vreme, din interiorul partidului, afectează primarii PD-L din județ, dar mai ales pe oameni, căci ei sunt de-a dreptul scârbiți”. Afectat sau nu, gospodarul șef democrat-liberal a afirmat că, „pentru binele localității”, nu exclude nicio variantă. „Niciodată să nu spui niciodată! Trebuie să te adaptezi din mers. Vom vedea ce va fi”, a conchis Gheorghe Moldovan, cu privire la o eventuală „dezertare” din partidul care l-a promovat. Într-un stil asemănător a reacționat și primarul din Nicolae Bălcescu, Viorel Bălan, care a precizat că „deși decizia primarilor din Hârșova și Ion Corvin este una pripită, alegătorii sunt cei care contează de fapt, iar în cazul lor doctrina politică nu prea are importanță”. „Pentru un primar nu politica vine pe locul întâi, ci oamenii. Ei nu se gândesc la partid”, a afirmat el. Declarând, în primă fază, că nu pleacă „nicăieri, deocamdată”, Viorel Bălan a afirmat și, mai în glumă, mai în serios, că „dacă PSD- ul vine cu o ofertă puternică” se mută „cu dragă inimă”. Ce înseamnă o ofertă demnă de luat în calcul de primarul PD-L?! Ei bine, aceasta e legată tot de… bani. „O ofertă puternică ar presupune zeci de miliarde pentru proiecte”, a susținut el. Reversul medaliei… De altă părere sunt însă primarii din Murfatlar și Valu lui Traian. George Cojocaru și Florin Mitroi susțin că, deși „plecarea în alt partid e problema fiecărui primar”, aceștia nu ar trebui să stea cu mâna întinsă la Consiliul Județean. „E de înțeles că, în unele comune, primarilor le e greu să supraviețuiască cu bugetele pe care le au. Și, da, e foarte posibil ca atunci când dau să plece la altă formațiune politică, să se gân-dească la bani. Cu toate astea, eu îi sfătuiesc să treacă peste acest moment greu, să nu cumva să creadă că dacă se duc la PSD va ploua cu bani”, este de părere primarul din Murfatlar. În plus, Cojocaru a menționat și că „pe lângă bugetul local, există proiecte care se pot realiza cu fonduri guverna-mentale și europene”. „Ca să treacă perioada grea, să treacă iarna asta, un primar se gândește la orice. Dar să nu uite că astea sunt primele luni de mandat. Acesta nu e tot mandatul. Dacă ieșim din iarnă, eu cred că treaba e ca și rezolvată”, a mai spus George Cojocaru. Nici Florin Mitroi nu încurajează plecarea primarilor PD-L. „Personal, eu nu sunt de acord. Chiar dacă și eu am făcut, cu ceva vreme în urmă, trecerea de la PSD la PD-L. Menționez însă că nu regret deloc alegerea făcută, pentru că am găsit soluții pentru localitate, eu mă descurc”, a declarat primarul din Valu lui Traian. Totodată, Mitroi a afirmat că, „atâta vreme cât primarii au candidat pe listele unui partid, ei sunt militanții în teritoriu ai respectivei formațiuni politice”. „Sunt mai mult ca sigur că primarii care ezită când vine vorba de trecerea la alt partid sunt din acele localități cărora bugetul nu le asigură nici măcar cheltuielile minime”, a specificat Mitroi. Atât primarul orașului Murfatlar, cât și cel din Valu lui Traian au subliniat faptul că, înainte de a face un gest pe care l-ar putea regreta mai târziu, primarii PD-L care au îndoieli ar face mai bine dacă ar aștepta alegerile parlamentare.