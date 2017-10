Pentagonul va investi 55 milioane de dolari în baza de la Mihail Kogălniceanu

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul american va cheltui 55 de milioane de dolari în anul fiscal 2007 pentru a moderniza baza aeriană Mihail Kogălniceanu, iar rotația militarilor americani, prevăzută să înceapă vara viitoare, a determinat deja un boom al eco-nomiei locale, scrie cotidianul armatei americane Stars and Stripes. Guvernul american cheltuiește 35 de milioane de dolari în anul fiscal 2007 pentru a dărâma clădirile vechi și a construi altele la Kogălniceanu. Alte 20 de milioane de dolari vor fi cheltuite pentru a construi clădiri noi și a îmbunătăți baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Pentru armata americană, România este un nou aliat din NATO dispus să îi pună la dispoziție baze strategice mai ieftine și mai apropiate de centrul Europei și Orientul Mijlociu, fără restricțiile pe i le-ar impune țările occidentale. La rândul său, România, una dintre cele mai sărace țări din Europa, vede în venirea militarilor americani o ocazie de a da un impuls economiei locale. Prezența militarilor americani în apropierea portului Constanța va avea probabil un impact economic mic asupra țării cu 23 de milioane de locuitori. Speranța este însă ca venirea militarilor americani să fie urmată de cea a investitorilor americani. Fosta subsidiară Halliburton KBR este principalul furnizor al militarilor americani de la Kogălniceanu, dar armata cumpără zilnic produse în valoare de mii de dolari de la producători din zonă, în loc să le aducă din altă parte. Sute de români și-au găsit de lucru datorită venirii americanilor. Exercițiul Proof of Principle de vara aceasta, care a început la 17 august și se încheie la 22 octombrie, folosește aproape 600 de români, de la frizeri până la bucătari. Valoarea proprietăților din apropierea bazei aeriene a crescut foarte mult de la anunțul venirii americanilor, ajungând la sute de mii de dolari pe hectar. În plus, guvernul american a oferit ajutor firmelor din zonă, organizând seminare despre cum se poate participa la licitații și cum se pot face afaceri cu armata. Gheorghe Enache este proprietarul unui hotel cu 18 camere situat în apropierea bazei, singurul din localitate. Construit în anii 90, hotelul a început să fie foarte profitabil după atentatele din 11 septembrie, când armata americană a început să folosească zona ca punct de plecare al trupelor pentru războiul din Irak. Hotelul are acum personal care vorbește engleza, internet wireless și o sală de con-ferințe, iar pereții sunt tapetați cu mesaje de mulțumire și recomandări de la oaspeți. Soții Enache plănuiesc să extindă hotelul cu încă 50 de camere și un centru de fitness.Guvernul american va cheltui 55 de milioane de dolari în anul fiscal 2007 pentru a moderniza baza aeriană Mihail Kogălniceanu, iar rotația militarilor americani, prevăzută să înceapă vara viitoare, a determinat deja un boom al eco-nomiei locale, scrie cotidianul armatei americane Stars and Stripes. Guvernul american cheltuiește 35 de milioane de dolari în anul fiscal 2007 pentru a dărâma clădirile vechi și a construi altele la Kogălniceanu. Alte 20 de milioane de dolari vor fi cheltuite pentru a construi clădiri noi și a îmbunătăți baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Pentru armata americană, România este un nou aliat din NATO dispus să îi pună la dispoziție baze strategice mai ieftine și mai apropiate de centrul Europei și Orientul Mijlociu, fără restricțiile pe i le-ar impune țările occidentale. La rândul său, România, una dintre cele mai sărace țări din Europa, vede în venirea militarilor americani o ocazie de a da un impuls economiei locale. Prezența militarilor americani în apropierea portului Constanța va avea probabil un impact economic mic asupra țării cu 23 de milioane de locuitori. Speranța este însă ca venirea militarilor americani să fie urmată de cea a investitorilor americani. Fosta subsidiară Halliburton KBR este principalul furnizor al militarilor americani de la Kogălniceanu, dar armata cumpără zilnic produse în valoare de mii de dolari de la producători din zonă, în loc să le aducă din altă parte. Sute de români și-au găsit de lucru datorită venirii americanilor. Exercițiul Proof of Principle de vara aceasta, care a început la 17 august și se încheie la 22 octombrie, folosește aproape 600 de români, de la frizeri până la bucătari. Valoarea proprietăților din apropierea bazei aeriene a crescut foarte mult de la anunțul venirii americanilor, ajungând la sute de mii de dolari pe hectar. În plus, guvernul american a oferit ajutor firmelor din zonă, organizând seminare despre cum se poate participa la licitații și cum se pot face afaceri cu armata. Gheorghe Enache este proprietarul unui hotel cu 18 camere situat în apropierea bazei, singurul din localitate. Construit în anii 90, hotelul a început să fie foarte profitabil după atentatele din 11 septembrie, când armata americană a început să folosească zona ca punct de plecare al trupelor pentru războiul din Irak. Hotelul are acum personal care vorbește engleza, internet wireless și o sală de con-ferințe, iar pereții sunt tapetați cu mesaje de mulțumire și recomandări de la oaspeți. Soții Enache plănuiesc să extindă hotelul cu încă 50 de camere și un centru de fitness.