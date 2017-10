Pentagonul închiriază un apartament în Trump Tower pentru valiza nucleară

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Departamentul american al Apararii este in curs de finalizare a unui contract de inchiriere a unui apartament privat din Trump Tower, din New York, pentru a fi folosit de Oficiul Militar al Casei Albe, care transporta si pazeste valiza cu codurile nucleare, se arata intr-o scrisoare a Pentagonului consultata de Reuters, scrie News.ro.Contractul ii va permite Oficiului Militar al Acasei Albe sa ii ofere sustinere presedintelui fara a-i oferi vreun beneficiu lui Trump sau organizatiei sale.Pe langa faptul ca se ocupa de valiza ce contine codurile nucleare, Oficiul ii asigura sefului statului linii de comunicare securizate.Casa Alba, Secret Service si Departamentul Apararii nu au comentat daca aranjamente similare au fost facute si in cazul altor proprietati frecventate de Trump - Mar-a-lago, din Florida, si Clubul National de Golf Trump, din Bedminster, New Jersey, unde presedintele isi petrece acest weekend.Intr-o scrisoare transmisa membrei Camerei Reprezentantilor Jackie Speier (democrata), din Comisia pentru Servicii Armate si din Comisia pentru Informatii ale camerei inferioare a Congresului, un oficial din Pentagon, James MacStravic, a precizat ca apartamentului este ”proprietate privata, iar (...) negocierile de inchiriere au fost purtate numai cu reprezentantii proprietarului”.MacStravic, care a scris ca ”indeplineste temporar indatoririle de subsecretar al Apararii pentru Achizitii, Tehnologie si Logistica”, a declarat ca orice inchiriere a unui spatiu la care chiria anuala depaseste un milion de dolari trebuie aprobata de biroul sau.El si-a dat acordul pentru apartamentul din Trump Tower dupa ce s-a consultat cu Oficiul Militar al Casei Albe si alti oficiali.Autoritatile au refuzat sa dezvaluie costul chiriei sau cine este proprietarul apartamentului.