Pentagonul, acuzat de un ofiţer că prezintă o situaţie puţin realistă a progreselor în Afganistan

Pentagonul, acuzat de un ofițer că prezintă o situație puțin realistă a progreselor în Afganistan

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Armata americană prezintă o situație puțin realistă a progreselor înregistrate de coaliția internațională în Afganistan și disimulează carențele Guvernului afgan, a acuzat un ofițer american la finalul unei mobilizări de un an în această țară.Locotenent-colonelul Daniel Davis contrazice versiunea oficială, într-un articol publicat în Armed Forces Journal, publicația forțelor armate americane, intitulat "Adevăr, minciuni și Afganistan: cum ne-au dezamăgit șefii militari"."Ceea ce am văzut nu mi-a părut deloc să semene cu situația favorabilă de pe teren descrisă în comunicările oficiale ale șefilor militari americani", denunță el. "Am constatat, din contră, absența succesului, practic la toate nivelurile", continuă Davis.În opinia sa, oficialii locali ai Guvernului afgan nu își îndeplinesc misiunea față de populație, iar forțele afgane sunt reticente în lupta împotriva insurecției, chiar acționând în complicitate cu talibanii.În comentariile și anecdotele sale se regăsesc frecvent frustrări exprimate de soldați și coaliție față de armata și poliția afgane."Câte persoane trebuie să mai moară pentru o misiune care nu este o reușită și care este mascată de comunicate optimiste?", se întreabă ofițerul.Locotenent-colonelul Davis și-a exprimat pesimismul membrilor Congresului și a redactat o versiune clasificată a articolului său pentru Pentagon, potrivit New York Times.Rupând astfel rândurile, ofițerul se așteaptă să facă obiectul unor represalii și să își vadă cariera compromisă, potrivit cotidianului, pentru care a declarat că va "fi pulverizat"Întrebat de către jurnaliști în acest sens, purtătorul de cuvânt al Pentagonului George Little nu s-a referit la eventuale sancțiuni, afirmând că locotenent-colonelul Davis are "în mod evident dreptul să aibă opinia sa".Evaluările Pentagonului asupra situației din Afganistan fac obiectul unei "analize riguroase", fondată pe surse multiple, fără să se bazeze pe opinia unui singur om, a precizat Little.