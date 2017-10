Pentagonul a organizat primul său „gay pride“

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Armata americană a organizat un eveniment „gay pride”, pentru prima dată de la abolirea tabuului homosexualității în rândul militarilor, care le permite din septembrie să nu își mai ascundă orientarea sexuală celor care își servesc țara.Nu a fost vorba despre vreo paradă plină de culoare, pe fundal de muzică tehno, pe culoarele Pen-tagonului, ci despre o masă rotundă la care au fost invitați angajați civili și militari ai Departamentului Apărării.După ani de activism susținut din partea unor asociații, procese pentru discriminare și o promisiune de campanie a lui Barack Obama, legea din 1993, cunoscută sub numele „Don’t ask, don’t tell” („Nu întreba, nu spune”), care îi obliga pe militarii gay și lesbiene să își ascundă homosexualitatea, sub pedeapsa excluderii din armată, a fost abrogată în septembrie 2011.Legea a condus, timp de 18 ani, la excluderea din armată a aproximativ 14.000 de militari, din cauza homosexualității lor, potrivit unor surse din cadrul asociațiilor.„Am ridicat o povară reală și personală de pe umerii militarilor gay și lesbiene. Nu mai sunt nevoiți să trăiască în minciună, în cadrul armatei”, și-a exprimat mulțumirea Jeh Johnson, juristul-șef al Pen-tagonului, care a participat la abro-garea legii „Don’t ask, don’t tell”.