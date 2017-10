Pentagon : Suspectul din Dallas a făcut parte din armata americană în Afganistan

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Micah Johnson, identificat de mass-media din SUA ca principalul trăgător prezumtiv în atacul care a ucis cinci polițiști joi la Dallas, a fost un rezervist în armata terestră americană, cu o desfășurare mai ales în Afganistan, a declarat Pentagonul vineri, relatează Agerpres.ro.Micah Johnson a făcut parte din armata desfășurată în Afganistan din noiembrie 2013 până în iulie 2014, potrivit informațiilor comunicate de o purtătoare de cuvânt a US Army, Cynthia Smith. El a fost soldat, specializat în zidărie și tâmplarie.Cinci polițiști au fost uciși și alți șapte răniți la Dallas într-un atac comis de cel puțin un bărbat înarmat, care a declarat că a vrut să ucidă albi înainte de a muri vineri după intervenția unei forțe de elită.Potrivit mass-media americane, principalul suspect este un negru de 25 de ani, Micah Johnson, care trăia la Mesquite, o suburbie a orașului Dallas.El nu avea antecedente penale și nu era afiliat niciunui grup radical.Potrivit șefului poliției din Dallas David Brown, presupusul atacator a susținut că a acționat singur.Potrivit statelor de serviciu comunicate de US Army, rezervistul Micah Johnson a fost mobilizat pentru trei perioade de la 6 luni la 1 an între 2009 și 2015, în brigada 420 de geniu din Seagoville, Texas.