Puncte de vedere

Pensionarilor li s-a acrit de „pensii electorale”

Ei sunt de părere că, împotriva oricărei logici, mult trâmbițata mărire a pensiilor nu le-a ușurat cu nimic existența și cataloghează această măsură drept „o mascaradă pentru netezirea drumului alegerilor din 2008\\\" (Lucia Marin, din Eforie). Nu mai este un secret pentru nimeni că acest an a debutat cu o mulțime de scumpiri „vitale“. Carnea, pâinea, laptele, electricitatea, gazele naturale, locuințele ne vor scoate din buzunare și mai mulți bani decât până acum. Iar această listă poate continua… Una peste alta, Anul Nou a venit cu facturile mărite! Și cum prețurile „nu te întreabă dacă ești pensionar, salariat sau șomer“ (Florin Dascălu, din Ovidiu), pensionarii cer politicienilor să-i scoată, odată pentru totdeauna, din cercul vicios al așa-ziselor măriri de pensii și să întreprindă ceva concret pentru a le asigura un trai decent. - „Nu înțeleg care a fost logica ultimelor măriri de pensii? Cred politicienii că pe noi ne mulțumesc câteva bancnote în plus? Nu, domnilor, puteți să ne dați și pensii de doi lei, atâta vreme cât putem trăi decent din ele, nu ne deranjează câtuși de puțin. De ce ne-au dat ceva care nu are acoperire în viață? M-aș declara mulțumită dacă voi primi răspuns la aceste întrebări din partea politicienilor constănțeni care ne reprezintă în Parlament“. (Valeria Iosif, din Constanța) - „Cu o mână ne-au dat politicienii noștri ceva la pensie, iar cu zece ne-au luat. Iar acum pozează în îngerași. Lor și-au mărit veniturile, pentru asta au găsit bani. Se pare că regula sfidării electoratului este pentru ei un sport de zi cu zi. Nu avem nevoie de pensii electorale, ci de pensii din care să putem trăi normal. Oare este așa de greu să înțeleagă treaba asta?“. (S. Alecu, din Năvodari) - „Au dreptate politicienii când se bat cu pumnu-n piept că ne-au mărit pensile. Însă ei nu înțeleg că prin scumpirile care au venit după această măsură electorală orice fraier înțelege că ne-au dat… nimic“. (Mara Vlad, din Constanța) - „Eu sunt pensionar, iar fiul meu este salariat. Mărirea pensiei a fost, pentru mine, o glumă proastă și o mare bătaie de joc, din cauză că, după toate scumpirile ce au urmat, mă pot considera și mai sărac. Eu cred că era mai bine să nu umble deloc, nici la pensii, nici la prețuri! Fiul meu, în schimb, are un contract de muncă aliniat la pretențiile europene, în schimb, salariul a rămas tot românesc, adică o bătaie de joc. Dacă întrebi de ce se scumpesc gazele, apa, curentul electric etc., ni se spune că așa cere Uniunea Europeană. Foarte bine Dar, oare, Uniunea Europeană nu trebuie să oblige și la salarii europene în întregul spațiu comunitar? Pentru că, de fapt, aici e marea problemă, pe care politicienii nu-și bat capul s-o rezolve. Să nu le fie teamă, îi vom rezolva noi la alegeri!” (Cornel, din Constanța) - „Mai are cineva vreun dubiu că mărirea pensiilor a fost doar un circ electoral de prost gust, prezentat cu surle și trâmbițe de PSD și PNL? Sincer, eu chiar mă bucurasem că o să iau mai mult bănet, dar acum mi-am dat seama că a fost o farsă. Când dai cu o mână și iei cu zece, asta ce înseamnă? La fel ca și basmele cu repartitoarele de la bloc. După ce s-a chinuit administratorul nostru pentru aprobări, avize, autorizații, după montarea lor am constatat că mare brânză n-am câștigat. Nici pe vremea lui Ceaușescu parcă nu eram prostiți așa!”. (Cătălina Deac Ivan, din Constanța).