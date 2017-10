Pensionar terorizat de o aplicaţie iPhone. Vezi aici povestea

Pensionar terorizat de o aplicație iPhone. Vezi aici povestea

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De câte ori o mașină se oprește în fața casei sale, Wayne Dobson, un pensionar de 59 de ani din Las Vegas, începe să tremure de nervi. Dobson este o victimă a tehnologiei, care de doi ani de zile nu-și mai găsește pacea. Cei care opresc în fața casei sale îi bat în ușă, îl acuză că e un hoț și îl amenință cu poliția.Polițiștii înșiși îi mai vizitează casa, în căutarea unei urgențe care nu există, cel puțin la această adresă. Motivul este o defecțiune tehnică încă nereparată a unei companii de telefonie mobilă. Posesorii de iPhone sau alte telefoane de ultimă generație au la dispoziție o aplicație prin care pot verifica locul în care telefonul lor se află, în cazul în care a fost pierdut sau furat.Deși eficace, aplicația dă eroare în Las Vegas, trimițând posesorii de telefoane pierdute la adresa lui Wayne Dobson. Mai mult, aceeași eroare, care afectează și sistemul GPS al poliției, trimite agenții la casa pensionarului, chiar dacă urgența are loc în altă parte.În ultimii doi ani, pensionarul spune că s-a săturat de câți oameni i-au bătut în ușă și vizitele polițiștilor, situație care l-a adus în situația de a avea atacuri de panică."Deja e un efect pavlovian. Cum aud că oprește o mașină pe alee, încep să tremur. Știu că vor veni să-mi bată în ușă. Problema e că nimeni nu mă crede", spune Dobson.Problemele pensionarului au început în 2011, când, într-un weekend, cineva i-a bătut în ușă. Era un cuplu de tineri care își voiau telefonul înapoi."Nu înțelegeam nimic. Stăteam și mă uitam la ei și nu-mi dădeam seama ce vor. Puteau foarte bine să zică - dați-mi calul înapoi".Atât cuplul, cât și Dobson au chemat atunci poliția."Le-am zis ofițerilor - nu-i cunosc pe oamenii ăștia, nu știu ce fac și nu umblu pe unde umblă ei. Eu am 59 de ani. Nu mă interesează drăcoveniile tehnologice pe care le au ei", le-a spus pensionarul polițiștilor.Cuplul a plecat și nu a mai revenit. În schimb, alți posesori de telefoane pierdute au început să vină.Într-o zi, Dobson s-a trezit cu o femeie în curte, care, când a fost surprinsă, a fugit panicată și a sărit gardul. Apoi femeia s-a întors și i-a bătut la ușă."Nu-mi pasă de telefon", mi-a zis. "Tot ce vreau e să-mi recuperez pozele cu nepoții. Sunt singurele pe care le am".În același timp, Dobson a tot sunat la compania de telefonie Sprint, în încercarea de a rezolva problema, însă operatorii doar rămâneau uimiți, nu-i rezolvau și problema.Unul dintre operatori i-a zis că GPS-ul telefoanelor nu dau adresa exactă, ci un punct de plecare în începerea căutării, care, în această zonă, este casa lui. Iar vizitatorii au continuat să vină la pensionarul Dobson. Nu doar cei care își pierduseră telefoanele, ci și poliția.Datorită telfoanelor mobile, polițiștii pot detecta locul din care a fost făcut un apel de urgență, chiar dacă apelantul nu a furnizat adresa. Din nefericire pentru Dobson, astfel de apeluri sunt detectate ca venind tot din casa lui."Într-o dimineață, era ora 04:00, aud un zgomot în curte și văd pe cineva pe lângă geamul de la bucătărie cu o lanternă. Deschid geamul și persoana îmi bagă lanterna în față. Am strigat la el să plece din curtea mea sau chem poliția. Noi suntem poliția, deschide, mi-a răspuns", a povestit Dobson.